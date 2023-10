Rivian abandonne son projet d’offrir une dette convertible

Rivian Automobile (RIVN) a annoncé mercredi soir qu’il offrirait 1,5 milliard de dollars de dette convertible et a divulgué ses revenus préliminaires. L’action RIVN a plongé jeudi après avoir bondi mercredi.







X









Pendant ce temps, une startup de véhicules électriques de luxe Moteurs lucides (LCID) a chuté près de son plus bas record jeudi en introduisant une nouvelle version moins coûteuse de sa berline Lucid Air pour soutenir la demande.

Rivian vendra les obligations convertibles vertes de premier rang, les acheteurs ayant la possibilité d’acheter 225 millions de dollars supplémentaires de dette. Le fabricant de camionnettes électriques, de SUV et de fourgonnettes de livraison a l’intention d’utiliser les bénéfices pour « financer, refinancer, réaliser des investissements directs dans, en tout ou en partie, un ou plusieurs projets verts éligibles nouveaux ou récemment achevés ».

L’action Rivian a plongé de 19% à 19,18, atteignant un plus bas intrajournalier de trois mois. Mercredi, l’action RIVN a bondi de 9,2% à 23,69, rebondissant au-dessus de la ligne des 50 jours.

Rivian a un point d’achat de 28,06, avec une entrée anticipée de 24,87.

La startup EV a également annoncé un chiffre d’affaires préliminaire de 1,29 à 1,33 milliard de dollars pour le troisième trimestre, conformément au consensus.

Lundi, Rivian a annoncé des livraisons meilleures que prévu au troisième trimestre.

Action lucide

Lucid propose désormais une version monomoteur à propulsion arrière de sa berline Lucid Air Pure à 77 400 $. C’est 5 000 $ de moins que le modèle de base précédent, une variante Air Pure à double moteur et transmission intégrale. C’est toujours disponible.

Lucid a eu du mal à répondre à la demande, réduisant ses prix à plusieurs reprises.

Tesla (TSLA) a réduit à plusieurs reprises le prix de la berline Model S, du SUV Model X, essayant de soutenir la faible demande pour ces véhicules électriques de luxe. Les dernières réductions ont rendu le modèle X d’entrée de gamme éligible à des crédits d’impôt IRA pouvant aller jusqu’à 7 500 $. Mais la Model S – et Lucid Air – ne le sont pas.

L’action Lucid a plongé de 8,2% à 5,2. C’est juste au-dessus du plus bas historique de 4,97 établi le 25 septembre.

L’action TSLA a légèrement baissé de 0,8% à 259,15, mais c’est après une hausse de 5,9% mercredi.

