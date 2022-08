Rivian a perdu 1,7 milliard de dollars au deuxième trimestre

Rivian, un jeune constructeur de véhicules électriques, a déclaré jeudi avoir perdu 1,7 milliard de dollars au deuxième trimestre et estimé qu’il fabriquerait un peu plus de 26 000 véhicules cette année, soit environ un millier de plus que prévu.

Rivian a déclaré le mois dernier avoir produit 4 401 véhicules au deuxième trimestre et en avoir livré 4 467 à ses clients.

Rivian était autrefois considéré comme “la prochaine Tesla”, un constructeur de véhicules électriques sur le point de croître rapidement et de déstabiliser les géants centenaires de l’industrie automobile comme Ford Motor, General Motors et Volkswagen. Il prévoyait de fabriquer un pick-up électrique et un véhicule utilitaire sport – des modèles qui le distingueraient des voitures électriques minimalistes produites par Tesla.

La société a gagné des milliards de dollars grâce au soutien d’investisseurs tels que Ford et Amazon, qui ont annoncé leur intention d’acheter 100 000 camionnettes de livraison électriques à Rivian.

L’introduction en bourse de Rivian a été la plus importante de 2021 et, en quelques jours, le cours de son action a grimpé en flèche. Pendant un certain temps, la valeur marchande de l’entreprise était supérieure à celle de Ford et de General Motors réunis.