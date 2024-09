Rivesville répond au procès pour discrimination raciale intenté par l’ancien chef de la police

7 septembre — FAIRMONT — L’avocat représentant la ville de Rivesville a déposé la requête visant à rejeter le procès pour discrimination intenté par l’ancien chef de police Lamon Simpson devant le tribunal de circuit de Marion le 28 août.

La réponse point par point de la ville à la plainte de Simpson s’accompagnait d’une motion partielle visant à rejeter le chef d’accusation III du procès : Impact disparate basé sur la race.

« Dans sa plainte, le plaignant n’a identifié aucune pratique ou politique d’emploi qui aurait eu un impact disparate sur les Afro-Américains ou sur toute autre catégorie protégée par la loi sur les droits de l’homme de Virginie-Occidentale », a écrit l’avocat Jeffrey M. Cropp dans la requête. Cropp représente la ville.

En résumé, l’argument de Cropp est que, pour le type d’argument que Simpson essaie de faire valoir, il doit montrer une politique ou une procédure de la ville qui a un impact sur une catégorie protégée, comme les employés noirs, dans son ensemble. Cependant, Simpson n’a pas identifié de politique ou de procédure spécifique qui a accompli cela dans sa plainte. Les preuves utilisées par Simpson pour le chef d’accusation III ne correspondent pas à l’argument qu’il avance, ce qui le rend invalide.

« Le point crucial de sa plainte est plutôt que le défendeur a fait preuve de discrimination à son égard uniquement », a écrit Cropp.

Dans l’ensemble, la ville a largement nié les allégations du procès Simpsons.

Simpson, un policier noir, a intenté une action en justice contre Rivesville le 24 juin pour licenciement abusif en raison de sa race ainsi que pour discrimination dans son emploi. L’avocat de Simpson, Sean Cook, a déclaré que Rivesville avait soumis son client à de nombreux incidents de harcèlement racial et de traitement inégal. Un autre épisode tristement célèbre s’est produit lorsque Simpson a reçu un appel téléphonique anonyme lui demandant s’il était le « nchief », avant de menacer de faire la guerre. Simpson allègue que la maire de la ville de l’époque, Barbara Beatty, l’a averti qu’il devrait reconsidérer sa position s’il ne pouvait pas supporter d’entendre le mot « n ».

Pour sa défense, Rivesville a nié les allégations spécifiques formulées par Simpson ou a affirmé ne pas disposer d’informations factuelles pour se faire une opinion sur certaines des allégations de la poursuite. La réponse de la ville contredit également certaines des affirmations de Simpson dans sa poursuite. La première d’entre elles était que, bien que Simpson ait tenu une réunion pour se présenter en février 2022, Rivesville a nié qu’il s’agissait d’une réunion officielle de la ville.

La ville a totalement nié que Beatty ait jamais dit à Simpson de reconsidérer sa décision d’accepter le poste s’il ne pouvait pas supporter d’entendre le mot « nègre ».

La réponse de Beatty à Simpson après l’appel téléphonique menaçant était un élément majeur du procès de Simpson.

La municipalité a admis que Beatty avait demandé pourquoi Simpson avait commencé à entreposer sa voiture de patrouille et son véhicule personnel dans le garage local plutôt que dans la rue, mais a nié que Beatty ait simplement répondu par un « Oh, OK » lorsque Simpson a fourni la raison. La poursuite soutient également que Beatty n’a pas pris d’autres mesures suite à l’appel téléphonique parce que Simpson lui avait dit qu’il s’était déjà adressé aux autorités compétentes au sujet de l’appel et « s’était occupé de tout », indique la poursuite.

La ville a également nié les allégations liées à une enquête du recensement américain montrant que le nombre de personnes de couleur à Rivesville est extrêmement faible. La plainte de Simpson allègue qu’un pompier l’a informé que les habitants de la ville se plaignaient qu’il n’arrêtait que les blancs, ce qui implique que c’était là le véritable racisme.

Les résultats du recensement contredisent cette idée.

La réponse aborde également un conflit entre Simpson et la greffière de la ville, Erika Corwin. Simpson a procédé à un contrôle routier d’un véhicule dans lequel se trouvait la mère de Corwin. Corwin a dit à Simpson qu’elle n’était pas à l’aise avec le fait qu’il arrête sa famille. Le problème a atteint son paroxysme lorsque Corwin a dit qu’elle donnerait son préavis de deux semaines à ce sujet. Simpson a allégué que Beatty l’avait approché et lui avait dit qu’elle ne voulait pas que la ville perde un bon employé. La ville a admis que Beatty avait dit cela, mais a nié les autres circonstances entourant le conflit, qui, selon Simpson, ont conduit à des représailles lorsqu’il a été licencié deux semaines plus tard.

La ville a également nié les commentaires fréquents de la conseillère municipale Michelle Bradley, laissant entendre qu’elle souhaitait le retour du style raciste de maintien de l’ordre des années 60.

En ce qui concerne le licenciement de Simpson, la ville affirme ne pas avoir suffisamment de connaissances ou d’informations pour dire si les conseillers municipaux Mark Dorsey et Frank Moore ont dit à Simpson que la ville n’avait pas besoin de lui fournir une raison pour le licenciement. Elle admet ensuite les autres allégations du paragraphe 26 de la plainte, qui semblent indiquer que Simpson a reçu une lettre des conseillers municipaux mettant fin à son emploi.

Le dossier de la ville n’inclut pas de raison pour laquelle elle a licencié Simpson.

La ville a embauché Nathan Lanham, qui a plus tard harcelé une femme à Monongah, pour remplacer Simpson. Simpson a allégué que Lanham avait été embauché pour un salaire plus élevé qui lui avait été refusé. La ville a répondu que la décision d’embaucher Lanham pour un salaire plus élevé était due à une raison commerciale légitime et non discriminatoire. Cependant, elle n’a pas précisé quelle était cette raison.

Simpson a affirmé que Lanham avait l’intention de porter plainte contre Simpson pour ne pas avoir rendu le matériel de la ville au moment de son départ, alors que ce dernier, selon Simpson, n’avait jamais quitté la propriété de la ville. La ville a nié avoir l’intention de porter plainte contre Simpson.

Dans le cadre de sa défense, la Ville a fait valoir qu’elle avait fait preuve de diligence raisonnable pour prévenir et corriger tout comportement de harcèlement, dont Simpson n’a pas su tirer parti. Elle soutient également que les dommages réclamés par Simpson ont été causés par des événements indépendants de la volonté de la Ville et qu’elle ne peut en être tenue responsable.

Le cabinet de Cropp, Steptoe & Johnson, avait auparavant déclaré que ses avocats ne parlaient pas aux journalistes. Cook, l’avocat de Simpson, est déterminé à se battre pour son client.

« Nous nous engageons à faire en sorte que justice soit rendue et que M. Simpson soit indemnisé pour les actes illégaux commis à son encontre », a déclaré Cook. « Aucun individu ne devrait être victime de discrimination ou de représailles pour avoir respecté la loi et accompli ses devoirs avec intégrité. »

