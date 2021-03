Rivière « tri quais sur la Saône dans la ville française de Lyon une fois par semaine. Il s’agit de la première installation de collecte et de tri des déchets d’origine hydrique en Europe. Le bateau peut collecter jusqu’à 300 tonnes de déchets par an et est utilisé par 5000 personnes.

Lyon est la 3ème ville peuplée de France et ne dispose que de deux centres permanents de collecte des déchets. C’est pourquoi River’tri a été créé pour répondre aux besoins d’élimination des déchets là-bas. La barge ne prend que 30 minutes pour s’installer et tous les samedis, les objets encombrants indésirables peuvent être déposés sur le quai Fulchiron où elle accoste.

Michel Celemenski est un local qui utilise River’tri. Il nous dit que « l’accueil est très sympa et la façon dont il est organisé est très convenable et ça coule ».

Non seulement la barge aide les habitants à se débarrasser des gros articles indésirables, mais elle réduit également le trafic. Les résidents n’ont pas à se rendre dans les décharges permanentes les plus éloignées. Comme le dit Aurélie Pavageau, PDG de Sita Lyon-Suez, «c’est innovant parce que nous utilisons les rivières, ce qui n’est pas très courant à Lyon. Cela permet d’éviter les camions sur la route et cela permet de préserver l’environnement».

Le projet a débuté en 2016 et a été expérimental pendant deux ans. Il disposait d’un budget pour ces deux années de plus de 1,8 million d’euros. 36,7% de cette somme provenaient de la politique européenne de cohésion. Après les deux premières années de test, River’tri a été repris par Suez-CFT pour un prix annuel de 500 000 euros. Ils ont un projet pour développer d’autres points d’amarrage et la quantité de déchets que la barge peut transporter.

La barge est également équipée de pelles télécommandées qui permettent aux charges d’être réparties uniformément sur toute la barge. Ils facilitent la tâche des utilisateurs, afin qu’ils ne se blessent pas le dos lors du dépôt d’objets parfois lourds.

A 5 heures du soir, River-tri se détache et se dirige à environ cinq kilomètres en aval où les déchets triés sont ensuite placés dans des conteneurs. Ces conteneurs sont ensuite acheminés pour être réutilisés ou vers des unités de recyclage. 90% du bois récupéré à River’tri est concassé et aura une seconde vie. Stéphane Duru est responsable de l’Unité Traitement et Recyclage, au sein de la Direction des Eaux et Déchets de Lyon. Il nous dit que le bois recyclé sera utilisé « pour fabriquer des cuisines, des salles de bain, des placards et des panneaux de particules que vous trouverez dans les magasins de bricolage ».

Quant au bois de mauvaise qualité récupéré, il est transformé «en copeaux de bois qui seront ensuite utilisés comme combustible».

Le Fleuve, les Lyonnais et ce projet se sont tous réunis pour faire de cette initiative d’économie circulaire la navigation en avion.