Riverside Entertainment embauche Scott Emmer et promeut Amanda Abicalaffe – Date limite

EXCLUSIF: Scott Emmer a rejoint la société de production indépendante Riverside Entertainment, basée à Los Angeles et Nashville, en tant que responsable du développement, tandis qu’Amanda Abicalaffe est devenue directrice du développement.

Basé à Los Angeles, Emmer supervisera désormais tous les aspects du développement de la gamme croissante de films et de séries de Riverside. Il rejoint l’entreprise après avoir travaillé chez Meta, MadRiver Pictures de Marc Butan, Audience Network et ICM.

Dans une déclaration à Deadline, il a déclaré : « Je suis ravi et reconnaissant de rejoindre l’équipe de développement de Riverside. Nous partageons les valeurs d’une véritable collaboration ainsi que la passion et l’engagement envers une narration haut de gamme.

Brian Loschiavo, co-fondateur et producteur exécutif de Riverside Entertainment, a qualifié Emmer de « chaînon manquant dont nous avions besoin à Los Angeles. Étant originaire de Los Angeles et profondément enraciné dans le secteur du divertissement, les relations et les instincts de Scott nous aideront à progresser à mesure que nous continuons à nous développer dans le domaine du scénario.

Abicalaffe a rejoint Riverside en 2021, occupant plus récemment le poste de coordonnatrice du développement, et dans son rôle élargi, elle continuera à développer la liste de développement de Riverside à partir de Nashville. Originaire de Curitiba, au Brésil, elle a auparavant travaillé dans la production, le casting et dans le département de télévision non-fictionnelle du CAA.

“Amanda a fait partie intégrante de l’expansion de Riverside vers les originaux”, a déclaré Loschiavo. « Elle a de bons instincts et un sens du matériel. Je suis enthousiasmé par ce que l’avenir nous réserve.

Abicalaffe a partagé qu’elle “a hâte de continuer à développer les projets incroyables que nous avons sur notre liste ainsi que de poursuivre des récits davantage axés sur les femmes”.

Fondée en 2015 par trois anciens collègues de Disney, avec un regard tourné vers le public non côtier, Riverside Entertainment a étendu son activité principale de publicité et de promotion aux originaux de longue durée en 2019 avec le documentaire sur le monde de la musique. Oiseau bleu. D’autres crédits non scénarisés incluent des documents de fond Midland : le ranch Sonic et le prochain Noir à l’extérieurainsi que des séries Disney Insider sur Disney+ et Rendre moderne avec Brooke + Brice sur le réseau Magnolia.

L’année dernière, la société s’est développée dans le scénario avec le thriller Manodrome, avec Jesse Eisenberg et Adrien Brody, dont la première a eu lieu à Berlin. Son dernier long métrage narratif, le thriller policier des Appalaches Cristal Dixieavec Rob Morgan, devrait être tourné cet été.