River’s Edge Farmers Market les jeudis soirs le long du fleuve dans l’Oregon – Shaw Local

OREGON – Le River’s Edge Farmers Market a commencé sa saison estivale le 1er juin.

Le marché est situé au 123 N. Second Street, juste au nord de la caserne de pompiers de l’Oregon et est ouvert de 17h à 19h30.

Les vendeurs proposent des produits frais, de la viande, des œufs, du café, du miel, du sirop d’érable et des champignons, ainsi que des conserves et de délicieuses pâtisseries et collations maison.

« Nous sommes également très heureux d’accepter à nouveau les fonds SNAP/Link pour les articles ci-dessus », a déclaré Liz Hiemstra, co-responsable du marché.

Ceux qui utilisent des cartes Link peuvent visiter le stand d’information (tente orange avec la nappe jaune) pour échanger des fonds Link contre des « River Bucks », qui peuvent être utilisés pour acheter des produits alimentaires directement auprès des vendeurs.

«Nous participons également au programme Link Match, qui offre une contrepartie dollar pour dollar sur les fonds Link pour les produits frais. Dépensez 10 $ de votre carte Link, obtenez 10 $ de plus à dépenser », a-t-elle déclaré.

D’autres articles disponibles à l’achat comprennent des bijoux, du savon, des vêtements, de l’art, des plantes, des articles en tricot et au crochet, des friandises pour chiens et plus encore.

« Plus important encore, nous nous amuserons. Le 1er juin promet d’être une nuit merveilleuse et cela ne fait que s’améliorer tout au long de la saison. Nous avons hâte de vous y voir, de juin à septembre », a déclaré Hiemstra.

Plus d’informations peuvent être trouvées à cityoforegon.org/rivers-edge-farmers-market ou sur Facebook ou Instagram.