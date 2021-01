INDIANAPOLIS: Six fois, Philip Rivers a mené les Chargers aux séries éliminatoires. Six fois, il n’a pas réussi à atteindre le Super Bowl.

La seule fois où Rivers s’est rapproché, il a joué avec une blessure grave.

Maintenant, le vétéran de 17 ans aura une chance de plus, peut-être sa dernière, de remporter cette bague insaisissable du Super Bowl, cette fois avec les Colts d’Indianapolis. La quête commence samedi à Buffalo.

Il a eu une carrière incroyable et la réalisation de ce rêve commence par entrer (en séries éliminatoires), a déclaré l’entraîneur Frank Reich. C’est là que nous voulons finir, c’est là qu’il veut finir. Nous devons saisir l’occasion. … Soyons la première septième tête de série à remporter un championnat du monde.

Il y a douze mois, presque personne n’a donné une chance à Rivers.

Quand il a lancé 20 interceptions lors de sa dernière saison avec les Chargers, la plupart ont pensé que le joueur de 38 ans était terminé. Cependant, Rivers n’était pas prêt à abandonner.

Au lieu de cela, le quart-arrière qui parle de trash avec le mouvement de lancer du poids a reconnu avoir fait trop d’erreurs en 2019 et a insisté sur le fait qu’il y avait encore du jus dans son bras droit. Reich et le directeur général Chris Ballard ont parcouru les cassettes du jeu avant d’accepter de prendre un vol à faible risque, d’un an, de 25 millions de dollars sur un huit fois Pro Bowler.

Rivers a fait payer le pari des Colts.

En 2020, il avait le troisième plus haut pourcentage d’achèvement de sa carrière (68,8) et a terminé avec sa huitième saison consécutive de 4000 verges, 24 passes de TD et 11 interceptions, son deuxième plus bas total depuis 2014. Les 11 victoires étaient sa deuxième- la plupart depuis 2010, et maintenant les Colts (11-5) visitent les Bills (13-3) lors d’un week-end joker.

Mais Rivers refuse de s’inquiéter de la seule omission flagrante sur un CV par ailleurs solide.

C’est vraiment difficile à mettre en mots et peut-être vraiment faire comprendre ou croire à quelqu’un, je suppose », a-t-il déclaré mardi.

Est-ce que je veux faire partie d’une équipe et aider une équipe à remporter un championnat? Bien sûr. Mais ce n’est pas le seul facteur déterminant pour jouer. Ce n’est vraiment pas le cas. … Est-ce le but ultime cette année et maintenant alors que nous sommes assis ici? Il ne fait aucun doute que ce n’est pas le cas, mais je n’emporte pas ça avec moi au jour le jour qui, Man, a joué 16 ans, n’a jamais fait partie d’un championnat. Je ne sais vraiment pas.

Les raisons sont nombreuses.

Il a soutenu Drew Brees pendant deux saisons avant de se heurter à un barrage routier après un barrage routier.

Alors que Rivers prospérait avec les Chargers, Tom Brady et Peyton Manning ont remporté plusieurs prix MVP, plusieurs byes au premier tour, plusieurs titres de conférence et plusieurs anneaux du Super Bowl. Eli Manning et Ben Roethlisberger, camarades de classe au repêchage 2004 de Rivers, ont également remporté deux Super Bowls chacun.

Brady, Roethlisberger et Peyton Manning se sont combinés pour éliminer cinq fois Rivers des séries éliminatoires.

Lorsque Rivers a finalement atteint le match de championnat de l’AFC, en Nouvelle-Angleterre en janvier 2008, les Chargers n’ont jamais vraiment eu de chance.

Rivers a joué malgré la déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque dans son genou droit lors de la victoire de la semaine précédente à Indy, et le demi offensif du Hall of Fame LaDainian Tomlinson a été expulsé après seulement deux portées en raison d’une entorse du ligament collatéral médial dans son genou gauche. Le résultat: New England 21, San Diego 12.

Le truc avec les matchs éliminatoires, à moins que vous ne gagniez tout, vous allez évidemment en perdre un, a déclaré Rivers, qui a une fiche de 5-6 en séries éliminatoires. Les jeux que nous avons gagnés, tu n’es pas retourné et reparti, mec, tu pourrais faire de la bande-son de cette victoire. … Les matchs que nous avons perdus, le match de championnat de l’AFC en 2008, nous avons lancé quatre buts sur le terrain contre les Patriots invaincus, avons été battus 21-12 et avons eu quelques interceptions.

Il n’a dépassé le week-end des wild-card que trois fois depuis.

Mais Rivers ne laisse jamais les questions persistantes définir lui ou sa carrière, se targuant d’être un modèle de cohérence.

Sa séquence de 4000 verges est à égalité avec Peyton Manning pour la troisième place de l’histoire de la NFL. Il est à égalité avec Brady et Brees pour le deuxième plus grand nombre de saisons de 4000 verges en carrière (12). Rivers a fait 240 départs consécutifs, dont 251 en séries éliminatoires, la deuxième plus longue séquence depuis la fusion de 1970 derrière Brett Favre.

C’est un héritage qui force le respect.

Je pense que c’est un excellent leader, un gars formidable, a déclaré l’ailier défensif Justin Houston, qui a affronté Rivers 13 fois avant de l’appeler un coéquipier.

Le rencontrant sur le terrain, il a une bouche sur lui donc il va certainement parler de ses ordures. Je ne savais pas à quel point il était cool et à quel point une personne que vous aimez vraiment être avec lui en tant que coéquipier, vous l’aimez. Mais je savais qu’en allant contre lui, il appelait tout ce que nous faisions pour que son intelligence du football soit incomparable.

Et samedi, Rivers ne le jouera pas différemment.

Je pense qu’en fait certains de ces jeux plus tôt dans ma carrière, vous finissez par jouer un peu serré. Je pense que c’est la seule chose dans laquelle je me suis un peu amélioré », a-t-il déclaré. Jouez gratuitement, jouez concentré, jouez de la même manière. Je pense que cela vous donne les meilleures chances de gagner. »

