Riverfront Bar and Grill au Pérou plainte pour bruit résolue, disent les parties – Shaw Local

Après qu’une plainte pour bruit contre Riverfront Bar and Grill au Pérou ait abouti à une citation pour musique forte à l’intérieur de l’établissement, le maire du Pérou, Ken Kolowski, a rencontré le propriétaire du bar et le plaignant pour trouver une solution.

Kolowski a déclaré que la réunion s’était bien déroulée et que toutes les personnes impliquées étaient coopératives. Il a dit que la réunion était “cordiale” et “informelle”, et depuis lors, il n’y a plus eu de plaintes à l’établissement. Le propriétaire du Riverfront Bar, Zack Cinotto, a confirmé que la réunion s’était bien déroulée et a déclaré: “Nous faisons de notre mieux pour suivre les règles comme nous l’avons toujours fait.”

Le mois dernier, le conseil municipal a approuvé sa première demande prolongée de musique live et a accordé la demande du Riverfront Bar and Grill de jouer de la musique en plein air jusqu’à 23 heures – une heure plus tard que l’ordonnance de la ville. Bien que la citation ait été donnée le premier soir où le bar a été approuvé pour la musique en plein air prolongée, la violation n’était pas liée à l’approbation récente. La musique extérieure a été interrompue avant 23 h

Au lieu de cela, une plainte pour bruit a été déposée par un résident à 23 h 29 ce soir-là, affirmant que la musique provenant de l’intérieur de l’établissement était trop forte, et il a été constaté que le bar dépassait la limite de décibels de la ville pour le bruit. Le bar a reçu une violation d’ordonnance municipale et a comparu devant un officier d’audience administrative mercredi, selon le chef de la police Bob Pyszka.

Après que les échevins du Pérou se soient opposés sur la meilleure façon de gérer la situation lors d’une récente réunion du conseil, Kolowski a déclaré qu’il rencontrerait toutes les parties et travaillerait avec elles pour résoudre le problème.

Kolowski a déclaré que Riverfront était accommodant et a fait de son mieux pour coopérer avec la ville. Au cours de la réunion, il a rappelé au propriétaire l’importance de respecter les règles de la ville. Kolowski a déclaré que la situation s’était améliorée et qu’il ne prévoyait plus de problèmes.

Cinotto a déclaré que le bar avait reçu sa deuxième extension musicale approuvée pour le 3 juillet et qu’il prévoyait que les futures demandes seraient approuvées.