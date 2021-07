Riverdale taquine un meurtre macabre dans la nouvelle bande-annonce de la saison 5 – et les fans ont déjà BEAUCOUP de théories

RIVERDALE a taquiné un meurtre macabre dans une nouvelle bande-annonce de la saison cinq – et les fans ont déjà BEAUCOUP de théories.

La série à succès a pris une pause de mi-saison en mars, mais est de retour avec un bang littéral si la nouvelle bande-annonce est quelque chose à faire.

Le personnage de Lili Reinhart, Betty Cooper, brandit une tronçonneuse alors qu’elle intensifie ses efforts dans son combat contre le tueur de Polly.

Parmi les coups de feu et les menaces de mort, la bande-annonce voit également le retour de Josie et des Pussycats, tandis que Cheryl (Madelaine Petsch) et Penelope Blossom (Nathalie Bolt) ont commencé un ministère.

La série CW – qui est disponible pour les téléspectateurs britanniques sur Netflix – propose également une variété de styles et de genres qui seront sans aucun doute un gagnant auprès des téléspectateurs.

Certains ont déjà commencé à spéculer sur la suite de la série, l’un d’entre eux a commenté en ligne : « Je ne serais pas surpris si, la saison prochaine, ils parleraient de zombies. »

Un autre fan a ajouté: « Je veux dire que le plan est de devenir surnaturel à un moment donné, d’autant plus que Greendale est juste de l’autre côté de la rivière et que nous savons tous ce qui s’y passe. »

Un troisième a posté: « Il y a un éclair de quelque chose d’inhumain à la marque des 40 secondes. Je suppose que des mutants dus à la pollution ont tenté d’exploiter ce que Hiram veut. »

Riverdale n’a pas eu peur de prendre de gros risques, ayant fait avancer la série sept ans plus tôt dans la saison cinq.

Le showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a expliqué la décision à Entertainment Tonight, en déclarant : « Sur un plan pratique, nous voulions vraiment – ​​je les appelle toujours les enfants – mais que les enfants jouent des personnages plus proches de leur âge.

« Et je pense que l’une des caractéristiques de Riverdale a été que ce n’est pas une procédure.

« Chaque épisode est son propre genre et il se réinvente constamment et c’était comme si nous étions restés au lycée, nous risquions de jouer les mêmes rythmes et les mêmes histoires encore et encore. »

Riverdale revient le 11 août sur The CW aux États-Unis, tandis que les fans britanniques pourront l’attraper sur Netflix.