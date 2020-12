Noël est arrivé tôt pour Casey Cott.

le Riverdale star a partagé la nouvelle passionnante de ses fiancés! Le samedi 19 décembre, l’acteur de 28 ans a fait l’annonce sur Instagram après avoir publié une photo de lui-même et de sa future épouse.

L’étoile CW a légendé son message avec trois émojis de bague en diamant. Dans l’image, le couple a souri d’une oreille à l’autre avec la fiancée de l’acteur montrant son étincelant en diamant de forme ronde. Pour le moment, on ne sait pas comment Casey a posé la grande question.

De plus, l’identité de la fiancée de Casey reste un mystère. Et bien que le Riverdale star a publié des articles sur sa relation sur les réseaux sociaux, il a gardé des détails sur sa romance pour lui-même, comme lorsqu’il est passé de célibataire à pris. Gardant les choses plus privées, Casey n’a jamais tagué sa fiancée sur les photos des réseaux sociaux.

Les deux, cependant, sont apparus pour la première fois sur Instagram ensemble en mai 2019. De plus, ils ont fait une rare apparition sur le tapis rouge en mars 2020 au Je crois toujours première à Hollywood, Californie.