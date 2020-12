L’émission, de retour à The CW en janvier 2021, reprend là où elle s’était arrêtée, avec les étudiants de Riverdale High en dernière année.

La bande-annonce taquine le bal de fin d’année du gang ou « la dernière danse que nous aurons sans nos amis » comme le dit Archie (KJ Apa). Le bal commence assez innocemment, mais les choses prennent un tournant.

La saison dernière, Archie et Betty (Lili Reinhart) ont le béguin l’un pour l’autre, et dans la bande-annonce, les téléspectateurs voient Veronica pleurer et dire: « quelque chose s’est passé entre Betty et Archie. »

Les mystérieuses bandes vidéo de la saison dernière sont coupées tout au long de la bande-annonce et deviennent de plus en plus effrayantes.