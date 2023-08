Ne manquez pas une dernière tournée de milkshakes avec Archie et Jughead à Riverdale. Justine Yeung/La CW

Riverdale a été une aventure folle pour Archie Andrews, son équipe et le public. Après que le meurtre de Jason Blossom ait lancé la série, les fans ont rencontré des tueurs en série, diverses sectes, le Gargoyle King, des êtres surnaturels et des parents complices. Pop’s et Riverdale High offraient un certain niveau de normalité dans une ville où rien n’était aussi pittoresque qu’il y paraissait. Tout cela culmine avec la saison 7.

La série se termine par un autre saut dans le temps, mais cette fois c’est dans le passé. Bughead et Varchie s’avèrent-ils être les romances d’une vie ? Hiram Lodge et d’autres parents infâmes reviendront-ils pour un dernier tour ? Participez à la dernière aventure dramatique avec Archie, Betty, Jughead, Veronica, Reggie, Cheryl, Toni, Kevin, Fangs et Tabitha. Vous pouvez compter sur des événements étranges, des intrigues dingues et des épisodes musicaux lorsque la saison complète arrivera en streaming.

Préparez-vous à dire au revoir à cette ville insolite dans la finale de la série. Voici quand diffuser l’émission et des conseils sur la façon dont un VPN peut faciliter votre expérience de visionnage.

Quand et où regarder Riverdale saison 7

Bien que vous puissiez regarder cinq épisodes de la saison sur l’application CW, les 20 épisodes de la saison 7 de Riverdale seront disponibles en streaming sur Jeudi 31 août à 00 h HP (3 h HE) sur Netflix.

Si vous êtes nouveau dans la série ou si vous souhaitez rattraper votre retard, vous pouvez également regarder les six premières saisons de la série sur Netflix.

Sarah Tew/CNET Netflix est l’endroit où vous pouvez regarder la finale de la série Riverdale. Le service propose actuellement trois abonnements, qui coûtent entre 7 et 20 dollars par mois aux États-Unis.

Comment regarder Riverdale avec un VPN

Peut-être voyagez-vous à l’étranger et souhaitez-vous diffuser Netflix lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec un VPN, vous pouvez modifier virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder à des émissions de télévision et des films depuis n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen de chiffrer votre trafic pour empêcher votre FAI de limiter vos vitesses. Utiliser un VPN est également une excellente idée si vous voyagez, vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a réussi nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont légaux dans votre pays et que vous disposez d'un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays où Riverdale diffuse sur Netflix. Avant vous ouvrez l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser la série sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’entre eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre Compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Netflix pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez à nouveau que vous avez suivi correctement les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique à visualiser. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.