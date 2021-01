Riverdale jette un mari pour Veronica

C’est Madame. Veronica Lodge à vous. Ou peut-être Veronica Gekko?

RiverdaleLe saut dans le temps provoque des changements majeurs sur le drame CW, y compris le fait que Veronica (Camila Mendes) est marié, et ce n’est pas à Archie (KJ Apa). Chris Mason, connu pour Broadchurch et Pretty Little Liars: les perfectionnistes a été choisi comme Chad Gekko, le mari de Veronica à Wall Street. Malheureusement pour Veronica, on dirait que son mari est nul.

Le Tchad est décrit par Date limite et EW en tant que chien Alpha qui est menacé par la vie de Veronica à Riverdale et son amitié avec Archie et est très contrôlant et jaloux. Nous détestons déjà le Tchad!

La dernière fois que nous avons vu Veronica, elle sortait toujours avec Archie, mais ils étaient en quelque sorte condamnés. Il avait récemment embrassé Betty (Lili Reinhart) un peu, mais Betty l’avait annulé et avait décidé de se réengager auprès de Jughead (Cole Sprouse), laissant Archie confus.