À partir de ce soir, Riverdalea une toute nouvelle ambiance.

C’est sept ans après le lycée et sept ans depuis Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) et Jughead (Cole Sprouse) se sont vus et beaucoup de choses ont changé.

Archie est parti en guerre, Betty a rejoint le FBI, Veronica s’est mariée et Jughead est … toujours un écrivain torturé, parce que non tout a changé.

C’est un tout nouveau Riverdale, à plus d’un titre. Finis les complots de meurtre insensés au lycée qui sont parsemés de SAT et de promesses, remplacés par des complots de meurtre pour adultes parsemés de problèmes d’argent et de la capacité de boire légalement. Enfin, les stars peuvent agir de leur âge maintenant, et les actions de leur personnage prennent soudainement beaucoup plus de sens.

Les critiques n’ont vu qu’un seul épisode de saut post-temporel jusqu’à présent, nous ne pouvons donc pas vraiment parler de ce qui va arriver, mais il y a énormément de potentiel pour un très bon nouveau départ. Si vous êtes tombé du spectacle (ou si vous ne l’avez jamais fait) et que vous êtes curieux, ce serait le moment idéal pour revenir.