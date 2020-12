CAROLINA (4-10) à WASHINGTON (6-8)

Samedi, 16 h 05 HNE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE Washington par 3

ENREGISTRER VS. SPREAD Panthers 7-7, Washington 8-4-2

RECORD DE LA SÉRIE Washington mène 9-6

DERNIÈRE RÉUNION Washington a battu les Panthers 29-21 à la Caroline le 1er décembre 2019

SEMAINE DERNIÈRE, les Panthers ont perdu contre les Packers 24-16; Washington a perdu contre les Seahawks 20-15

AP PRO32 CLASSEMENT Panthers n ° 27, Washington n ° 16

PANTHERS OFFENSE GLOBAL (20), RUSH (20), PASS (16)

PANTHERS DEFENSE GLOBAL (19), RUSH (18), PASS (19)

WASHINGTON OFFENSE GLOBAL (29), RUSH (25) PASS (25)

GLOBAL DE DÉFENSE DE WASHINGTON (4), RUSH (13), PASS (3)

STREAKS, STATS ET NOTES Washington a remporté les deux dernières rencontres. … La rencontre de l’année dernière à la Caroline était désormais le dernier match de l’entraîneur de Washington, Ron Rivera, avant d’être renvoyé par les Panthers. … Rivera a été entraîneur des Panthers pendant neuf saisons, dont 2015 quand ils sont allés 15-1 et ont atteint le Super Bowl. … Les Panthers ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs et ont été éliminés des éliminatoires pour la troisième saison consécutive. … Ils ont renvoyé le directeur général Marty Hurney lundi, 14 matchs contre l’entraîneur Matt Rhules la première saison. … La Caroline a perdu huit matchs au cours desquels le quart Teddy Bridgewater avait le ballon entre ses mains à la fin du quatrième quart avec une chance de prendre les devants ou d’égaliser le score. … Bridgewater a 10 touchés (8 passes, 2 en course) et trois interceptions en sept départs sur route cette saison. … RB Christian McCaffrey a raté 11 matchs cette saison en raison de blessures et il est douteux de jouer à Washington. … RB Mike Davis a récolté 59 verges au sol la semaine dernière et est troisième parmi les demis de course avec un record en carrière de 59 réceptions cette saison. … WR DJ Moore a réussi six attrapés pour 131 verges la semaine dernière, marquant son troisième match cette saison avec au moins 120 verges en réception. … Moore (1 055) et Robby Anderson (1 017) sont le seul tandem de réception large de la NFL avec 1 000 verges de réception. … Les Panthers permettent 2,1 sacs par match. … La recrue DT Derrick Brown, le 7e choix du repêchage, a eu ses deux premiers sacs en carrière la semaine dernière. … S Jeremy Chinn mène toutes les recrues avec 100 plaqués cette saison et a également marqué deux touchés défensifs. … Washington a connu une séquence de quatre victoires consécutives avec sa défaite contre Seattle la semaine dernière. … Le quart Alex Smith a raté le match des Seahawks en raison d’une blessure au mollet droit et pourrait être éliminé de nouveau. Smith a une fiche de 4-1 depuis qu’il est devenu le partant. … Dwayne Haskins obtiendrait un deuxième départ consécutif si Smith ne pouvait pas jouer. … Haskins a été condamné à une amende par l’équipe et déchu de son poste de capitaine cette semaine pour avoir violé COVID-19[feminine protocoles. C’est son deuxième bon protocole cette saison. … La recrue remarquable RB Antonio Gibson a raté deux matchs de suite en raison d’une blessure à l’orteil. … JD McKissic a réalisé un sommet en carrière de 107 verges de mêlée la semaine dernière en remplaçant Gibson en tant que partant. … WR Terry McLaurin a été blessé à la cheville depuis avant Thanksgiving. … TE Logan Thomas a réussi 13 attrapés en carrière pour 101 verges contre Seattle. … RG Brandon Scherff pourrait participer à son dernier match à domicile de saison régulière pour Washington lors d’une autre saison du Pro Bowl, qu’il joue sur l’étiquette de franchise. … La recrue DE Chase Young est la plus jeune joueuse de l’histoire de la franchise à être choisie pour le Pro Bowl. … Washington a signé le contrat avec le LB Mychal Kendricks après que Cole Holcomb ait raté le match la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale et que Shaun Dion Hamilton a été placé sur la réserve des blessés en raison d’une blessure au coude. Astuce fantastique: si Gibson est de retour, il obtiendra l’essentiel des portées et pourrait revenir à la forme qui a conduit à 11 touchés lors de ses 12 premiers matchs dans la NFL.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL