River Plate sans gardien remporte une victoire mémorable à la Copa Libertadores

Ravagé par le coronavirus, River Plate n’avait pas de remplaçant ni de gardien spécialisé disponible mercredi – mais ils ont quand même réussi à gagner. Juan Ignacio Roncoroni – Piscine / Getty Images

C’était l’un de ces moments où le football de haut niveau rencontre un kickabout de parc.

River Plate de l’Argentine était à la maison à Santa Fe de la Colombie dans la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud. C’était la cinquième des six rondes de jeux de groupe. Les places dans la phase à élimination directe étaient à gagner, et River n’avait que 11 joueurs disponibles. Non seulement ils n’avaient pas de remplaçants, mais ils n’avaient pas non plus de gardien de but spécialisé.

Les géants de Buenos Aires ont été touchés par une épidémie de coronavirus. Lors d’un match national ce week-end, contre leurs rivaux historiques Boca Juniors, ils ont été contraints de faire ses débuts à Leonardo Diaz, le gardien de cinquième choix. Mais il n’avait pas été inclus dans l’équipe des Libertadores. Dans le but précis de couvrir cette situation, la CONMEBOL avait permis aux équipes de nommer une liste de 50 joueurs. River a refusé. Ils sont restés avec 32, dont quatre gardiens. Et puis ils se sont retrouvés avec les quatre, plus 16 autres, testés positifs au COVID-19.

Un autre joueur, le défenseur central de 38 ans, Javier Pinola, est toujours hors de combat et se remet d’un avant-bras cassé. Il a proposé de prendre place sur le banc, mais c’était clairement un pari de trop. Onze joueurs de River Plate ont donc été laissés pour affronter Santa Fe, et l’un d’eux a dû aller dans le but.

Le raisonnement utilisé était tout droit sorti du parc, où les sauteurs sont jetés et utilisés comme poteaux de but. Le milieu de terrain vétéran Enzo Perez n’était pas en forme à 100%, aux prises avec un problème musculaire. Comme il ne pouvait pas courir autant que d’habitude, le maillot vert était le sien, et c’était à Santa Fe de l’attaquer: les Colombiens avaient besoin d’une victoire pour rester en vie dans la compétition.

Il est possible qu’ils aient ressenti la pression de l’occasion inhabituelle, la peur que le destin leur ait réservé le sort d’être l’autre équipe lors d’une nuit héroïque. Quoi qu’il en soit, ils ont fait un début terrible. L’arrière central Fainer Torijano est généralement leur M. Reliable, mais il a commis une terrible erreur et Federico Angileri a donné l’avantage à River. Puis le merveilleusement classe Julian Alvarez a assommé leur gardien avec un superbe tir du pied gauche dans le virage. À peine cinq minutes s’étaient écoulées, River était à deux et une partie de la pression avait été levée au large de Perez. Il pouvait se permettre de faire une erreur.

Mais il avait peu d’occasions d’en faire un. Les trois arrières centraux de River formaient un formidable bloc devant lui. Il n’y avait pas la moindre question d’indécision quant à savoir si le gardien viendrait ou non chercher des croix. Perez est resté sur sa ligne pendant que la défense dirigeait tout. Il a dû attendre 25 minutes avant d’avoir un tir sérieux pour sauver – un effort à longue portée de l’arrière central Jeisson Palacios, qu’il a rencontré avec un plongeon à sa gauche et une pointe autour du poteau. En fait, le tir allait bien large, mais l’une des choses les plus difficiles pour un gardien inexpérimenté est de savoir où il se situe par rapport à son but, et Perez a été sage de ne prendre aucun risque.

Santa Fe a tourné la vis en seconde période et a apporté des changements offensifs. Sans jambes fraîches à introduire, River fatiguée, et dans leur empressement à protéger leur gardien de but, ils sont tombés dangereusement profondément. Perez a été battu une fois, mais n’a eu aucune chance de faire l’arrêt. Kelvin Osorio a glissé Jhon Arias sur la ligne gauche et a suivi le jeu pour se diriger vers le coin le plus éloigné quand Arias a retiré le ballon. Franco Armani, gardien habituel de River et n ° 1 argentin, n’aurait pas fait beaucoup mieux.

Il y a eu peu d’alarmes au cours des 20 dernières minutes, et peut-être même les joueurs de Santa Fe ont-ils eu du mal à en vouloir à Perez pour ses célébrations lorsque le coup de sifflet final a retenti et que River avait gagné 2-1.

Il aimerait célébrer à nouveau mardi prochain. C’est le dernier tour de la phase de groupes, et River pourrait encore être éliminé s’ils perdent à domicile contre Fluminense du Brésil et Santa Fe revient à ses compatriotes colombiens Junior. River Plate a donc quelques jours pour récupérer certains de ses joueurs du COVID – surtout un gardien de but spécialisé.