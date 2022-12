River Plate jouera en Floride et au Texas en janvier

River Plate se rend aux États-Unis pour jouer dans un trio de matches amicaux début janvier. Les quadruples vainqueurs de la Copa Libertadores joueront à Austin, Fort Lauderdale et Orlando chez les équipes MLS Austin FC, Inter Miami et Orlando City.

Cependant, le club argentin est ne pas jouer ces équipes MLS respectives. Au lieu de cela, River Plate affrontera Monterrey le 10 janvier. Puis, le 14 janvier, River affrontera l’équipe colombienne Millonarios. Ironiquement, l’un des surnoms de River Plate est ‘les Millonarios, ‘compensant un montage intéressant, à coup sûr. Enfin, River affrontera l’adversaire brésilien Vasco da Gama le 17 janvier au stade Exploria.

Tous ces clubs sont dans leur intersaison. La Primera argentine redémarre fin janvier. Par conséquent, les matches amicaux de River Plate aux États-Unis sont leur dernière chance de se remettre en forme avant la campagne.

Matches amicaux de River Plate aux États-Unis

River Plate subit quelques changements cette saison. Après avoir terminé troisième de la Primera argentine la saison dernière, River a recruté Martin Demichelis comme entraîneur.

Si ce nom vous semble familier, c’est parce que Demichelis a eu une longue carrière avec l’équipe nationale argentine et un certain nombre de clubs en Europe. Il a passé plusieurs saisons au Bayern Munich, Manchester City et Malaga.

Cependant, il a commencé sa carrière à River Plate et il fait également ses débuts en tant que cadre supérieur au club.

River Plate vs Monterrey – 10 janvier, 21 h HE – Austin, TX

Demichelis fait ses débuts en tant que manager avec River Plate contre Monterrey à Austin le 10 janvier. Il a une expérience d’entraîneur en Europe. Il a dirigé des équipes de jeunes et B avec le Bayern Munich. De plus, Demichelis était assistant peu de temps après sa retraite à Malaga.

Monterrey est une équipe décente qui a terminé la phase Apertura de la saison de Liga MX en deuxième position. Cependant, Monterrey est tombé aux vainqueurs éventuels de la phase Apertura, Pachuca, en demi-finale.

Au moment de mettre sous presse, les billets River Plate vs Monterrey sont disponibles.

River Plate vs Millonarios – 14 janvier, 19 h 30 HE – Fort Lauderdale, FL

Cette paire d’équipes sud-américaines sont des concurrents fréquents de la Copa Libertadores. Les Millonarios ont bien performé dans la Primera A colombienne, l’élite colombienne, la saison dernière. Dans la phase Apertura, le club a terminé en tête de la ligue lors de la première étape. Il est tombé dans la demi-finale de la ligue. Dans la Clausura, Millonarios a atteint la quatrième place. Ensuite, il a raté de peu la finale d’un point face au Deportivo Pereira, qui a remporté la compétition.

Au moment de mettre sous presse, les billets River Plate vs Millonarios sont disponibles.

Millonarios fournit un excellent test pour Demichelis au début de sa carrière de manager chez River Plate.

River Plate vs Vasco da Gama – 17 janvier, 19 h HE – Orlando, FL

Le dernier des matchs amicaux comprend Vasco da Gama. Bien que ce ne soit pas les Santos, Corinthians ou Palmeiras du Brésil, Vasco da Gama n’est pas en reste. Vasco de Gama a remporté la Copa Libertadores 1998. Cependant, ses succès les plus récents incluent des championnats consécutifs de première division au Brésil en 2015 et 2016.

Ensuite, Demichelis et compagnie retournent en Argentine, où leur saison commence 10 jours après ce match amical.

Actuellement, des billets pour River Plate vs Vasco de Gama sont disponibles.