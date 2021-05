River Plate joue le milieu de terrain dans le but mais remporte toujours le match de la Copa Libertadores | Actualités du football

River Plate a été contraint de jouer le milieu de terrain Enzo Perez dans le but et n’a pas de remplaçant sur le banc pour un match de la Copa Libertadores – mais a quand même émergé avec une victoire 2-1.

L’équipe de River a été réduite à 11 joueurs disponibles pour le match de mercredi contre l’Independiente Santa Fe de Colombie après que 20 joueurs aient été testés positifs pour Covid-19, d’autres exclus en raison d’une blessure.

Quatre gardiens de but figuraient parmi les personnes concernées, mais une demande d’inscription de leurs cinquième et sixième gardiens de but a été rejetée par l’instance dirigeante d’Amérique du Sud, CONMEBOL.

Le milieu de terrain vétéran Perez a débuté dans les buts derrière une équipe inexpérimentée mais a rarement été troublé par Independiente, qui n’a pas encore gagné cette année à Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions.

« Il a été très courageux pour occuper le poste. Ce n’était pas facile », a déclaré Marcelo Gallardo, l’entraîneur-chef de River Plate.

« Je dois le souligner car ce n’est pas facile de jouer dans une position dont vous ne savez rien.

« C’était une décision commune. J’avais besoin qu’il se sente confiant parce que la responsabilité reviendrait entièrement à moi, bien sûr. »

L’entraîneur-chef de River Plate, Marcelo Gallardo, célèbre avec Perez après sa victoire sur Independiente



Fabrizio Angileri a donné l’avantage à River après seulement trois minutes et Julian Alvarez a doublé son avance trois minutes plus tard.

Kelvin Osorio a gâché l’offre de Perez pour une feuille blanche quand il a marqué après 73 minutes pour Independiente, qui a présenté Hollman McCormick, 15 ans, tardivement.

River a tenu bon pour remporter la victoire et prendre la tête du groupe D avec neuf points en cinq matchs.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui ne sera pas dans mon histoire, mais dans l’histoire de notre club, dans l’histoire de River Plate, dans l’histoire de notre institution », a déclaré Gallardo.

« Je crois que nous n’avons jamais eu une situation comme celle-ci aujourd’hui. Je suis sûr que cela restera dans les mémoires et mis en signet. Ce n’était pas normal de jouer dans les conditions que nous avons vécues. »