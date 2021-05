River Plate, frappé par COVID, a nié l’utilisation de gardiens de réserve avant l’inclinaison de la Copa Libertadores

River Plate ne peut recruter que 10 joueurs pour un match de la Copa Libertadores en raison de tests positifs au COVID et de blessures. Mariano Gabriel Sanchez / Agence Anadolu via Getty Images

River Plate sera contraint d’utiliser un joueur de champ dans le but pour son prochain match de la Copa Libertadores après que la CONMEBOL ait refusé de nommer deux gardiens de réserve, a déclaré mardi le président de l’équipe.

River a déclaré dans un communiqué qu’ils avaient demandé à la CONMEBOL une dispense spéciale pour inclure les gardiens de but Leo Diaz et Agustin Gomez dans leur équipe pour le match de mercredi contre Independiente de Santa Fe, mais cet appel a été rejeté. Les quatre gardiens enregistrés du club ont été testés positifs pour le coronavirus, et 20 joueurs au total depuis vendredi.

Un tel résultat signifierait que River, qui est deuxième de son groupe Libertadores avec six points en quatre matchs, ne pourra peut-être rassembler que 10 hommes pour affronter Independiente. Les joueurs de River Enzo Perez et Javier Pinola sont également mis à l’écart pour des blessures non liées au COVID, mais l’entraîneur Marcelo Gallardo envisage de précipiter leur retour.

Le président de River, Rodolfo D’Onofrio, a déclaré que leur demande d’appeler les gardiens supplémentaires avait été rejetée.

« Nous sommes surpris car nous n’aurions jamais pensé que la CONMEBOL pourrait prendre ce type de décision. Nous avons présenté et clarifié pourquoi nous pensions pouvoir utiliser un gardien de but remplaçant à tout moment de la compétition. [The request] concerne une blessure grave et nous considérons le COVID comme une blessure grave. «

CONMEBOL n’a pas encore rendu public sa décision sur la demande.

Diaz, qui joue habituellement pour l’une des équipes de jeunes de River, a fait ses débuts en senior dimanche lors de la défaite de River en championnat face à ses rivaux amers Boca Juniors.

L’Argentine a annoncé mardi un bilan record de 745 morts alors qu’une deuxième vague de virus secoue la nation sud-américaine. Le bilan global des morts est passé à 71 771 morts.

Le président argentin Alberto Fernandez a proposé mardi d’accueillir l’ensemble de la Copa America, en remplacement de leurs co-hôtes actuels, la Colombie, où une vague de troubles civils secoue le pays depuis fin avril.

Le tournoi se déroule pour la première fois dans deux pays et doit débuter le 13 juin.

