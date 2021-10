River Plate contre Boca Juniors alors que les fans reviennent est un coup de pouce bien nécessaire pour le football argentin

Le Superclasico argentin entre River Plate et Boca Juniors est le match parfait pour accueillir les supporters de retour dans les stades. Demian Alday-Pool/Getty Images

Après 18 mois et demi, les supporters reviennent enfin au football de club en Argentine ce week-end pour le tour de la ligue qui oppose les rivaux de Buenos Aires River Plate et Boca Juniors.

Les Superclasique est une raison puissante pour le retour des supporters sur des terrains comme l’Estadio Monumental de River, qui peut être rempli à 50 % de sa capacité. Mais ce n’est pas la seule raison. Le mois dernier, le gouvernement s’est mal comporté lors des élections de mi-mandat. Le football est une puissante affaire d’État en Argentine. Autoriser le retour des fans est une réponse politique évidente. C’est un signal que la pandémie de COVID-19 est plus proche de la fin que du début, et un coup de pouce au moral de la population.

C’est aussi un coup de pouce très nécessaire au moral du football argentin. Le pays a été contraint de regarder à distance les deux compétitions continentales de clubs d’Amérique du Sud atteindre leur point culminant. Les finales de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana seront disputées par des équipes brésiliennes. Pire, il n’y avait même pas un seul représentant de l’Argentine en demi-finale.

Cela fait seulement trois ans que River et Boca ont disputé la finale des Libertadores, la Ligue des champions du continent. Et maintenant, pour la deuxième saison consécutive, la finale est une affaire entièrement brésilienne. Le changement s’est produit à une vitesse extraordinaire, et d’un point de vue argentin, l’aspect le plus inquiétant est qu’il semblerait qu’ils ne puissent pas y faire grand-chose.

Le changement d’hégémonie a moins à voir avec l’Argentine qu’avec le Brésil. Certes, le football argentin a souffert de la montée en puissance de la Major League Soccer, qui a sillonné le pays avec un succès considérable. Un grand exportateur de talents a trouvé une autre destination pour ses talents prometteurs. Il existe d’énormes problèmes sous-jacents pour une industrie qui paie une grande partie de ses contrats en dollars américains mais reçoit en pesos argentins.

Mais le nœud de l’histoire a été l’ascension, à la fois économique et tactique, des superclubs brésiliens. En 2018, les Brésiliens avaient déjà un avantage financier important, mais ils étaient piégés dans un état d’esprit trop prudent. Un par un, ils ont été éliminés parce qu’ils ne voulaient pas jouer – une stratégie stupide pour les clubs riches avec des équipes profondes.

Le changement a été opéré en 2019 lorsque l’entraîneur portugais Jorge Jesus a pris les commandes de Flamengo et a construit une équipe basée sur l’attaque. Avec la confiance du succès et après avoir fait le dur travail financier dans les coulisses, le club a fait de nombreuses signatures. L’Argentine a été consternée lors de la récente fenêtre de transfert tandis que Flamengo a fait venir David Luiz, Andreas Pereira et Kenedy de la Premier League, ajoutant à une équipe qui regorge déjà d’options. L’Atletico MIneiro a fait appel à Diego Costa pour opérer aux côtés de Hulk, une autre signature récente. Derrière eux se trouvent Nacho Fernandez, un excellent meneur de jeu et milieu de terrain polyvalent Mathias Zaracho, tous deux argentins. Même les Corinthians, pour qui payer pour le nouveau stade a été un problème, ont renforcé leur alignement avec un certain nombre de vétérans de haut niveau, dirigés par l’ancien ailier de Premier League Willian.

Comment l’Argentine peut-elle rivaliser avec cela? La récente course de River Plate montre clairement les difficultés. Vainqueurs de Libertadores en 2018, ils étaient à quelques minutes de conserver leur titre avant de céder à Flamengo en 2019. En 2020, ils sont passés très près de la finale avant de passer aux futurs vainqueurs Palmeiras. Et cette année, ils ont été éliminés au stade des quarts de finale, s’inclinant 4-0 contre une équipe de l’Atletico Mineiro pour laquelle Zaracho a marqué deux fois et le vieux de River Fernandez une fois. D’année en année, la tâche d’affronter les Brésiliens est devenue plus difficile.

Si le football argentin est capable de faire son retour, il est difficile de voir quelqu’un d’autre que River ou Boca avoir le poids pour le faire. Les deux ont plutôt bien réagi à leur départ des Libertadores. River Plate, sous le commandement de Marcelo Gallardo depuis plus de sept ans, a engrangé une belle série de résultats. Avec la ligue argentine entrant dans la 13e sur 25, River est deuxième, à deux points du leader surprise Talleres de Cordoba.

Boca a traversé un processus plus traumatisant, avec Miguel Angel Russo remplacé en tant qu’entraîneur par Sebastian Battaglia, une légende du club en tant que milieu de terrain central. Il a bien commencé. Boca est sixième, à huit points de l’avance, mais avec du temps pour rattraper son retard. Et donc, en tant que tremplin vers la quête pour regagner une importance continentale, le prestige local est en jeu lorsque les parties se rencontreront dimanche.

Il y a un contraste évident entre les équipes, et pas seulement parce que Gallardo approche sûrement de la fin de son mandat et que Battaglia ne fait que commencer. River est beaucoup plus agréable à regarder, Julian Alvarez devenant un jeune attaquant d’une véritable classe. Boca est une unité défensive plus serrée, avec l’ancien défenseur central de Manchester United Marcos Rojo s’installant bien.

Les ingrédients ont été préparés pour une tranche appétissante de la Superclasique. Notamment parce que, après plus d’un an et demi, les fans sont de retour. Même si les clubs argentins s’avèrent incapables de rivaliser avec les grands brésiliens, l’ambiance créée par leurs supporters est difficile à battre.