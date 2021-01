River Plate a perdu le match aller de sa demi-finale de la Copa Libertadores 3-0 à Palmeiras, mais ne les excluez pas encore. Getty

On dirait que tout est fini, mais ni Palmeiras du Brésil ni River Plate d’Argentine ne prendront quoi que ce soit pour acquis lors du prochain match retour de mardi de la demi-finale de la Copa Libertadores.

Palmeiras a remporté une célèbre victoire 3-0 à l’extérieur à River Plate la semaine dernière, et ils viseront à défendre cette grande avance à Sao Paulo. L’entraîneur de River Marcelo Gallardo est bien conscient que son équipe a besoin d’une soirée épique si elle veut jouer son retour dans l’égalité. Mais lui et ses hommes seront réconfortés par la demi-finale d’il y a deux ans, lorsque River a perdu à domicile contre Gremio du Brésil, mais s’est sauvé avec une victoire spectaculaire à l’extérieur. Palmeiras a également des souvenirs d’une rencontre avec Gremio, en l’occurrence en quarts de finale 2019. Palmeiras a gagné à l’extérieur, pour être éliminé après avoir perdu à domicile.

Au cours des deux dernières campagnes, River Plate est donc sorti d’une situation difficile au Brésil, tandis que Palmeiras a perdu un avantage à domicile. Les deux fois, cependant, la marge de victoire au match aller était de 1-0. Si River veut récupérer un déficit de trois buts, tout doit aller bien pour eux – un objectif précoce pour ébranler les nerfs à domicile, par exemple – et quelque chose doit mal tourner pour Palmeiras, comme une première mi-temps. carte rouge.

C’est un hommage à la qualité montrée par les deux parties la semaine dernière que quelque chose de spécial ne peut être complètement exclu. Palmeiras a effectivement remporté le match aller juste après la mi-temps avec un superbe but en solo de l’avant-centre Luiz Adriano. On ne sait pas comment River peut se défendre contre lui et les ailiers rapides de Palmeiras, tout en poursuivant les buts. Mais s’ils peuvent prendre le dessus sur l’attaque brésilienne, la puissance de feu et les options d’attaque que Gallardo peut déployer ne manquent pas. River aurait facilement pu marquer deux ou trois points lors de la première mi-temps de la semaine dernière. À leur meilleur, ils déplacent la balle irrésistiblement, et si les pièces cliquent et trouvent leur aisance, il peut y avoir encore une certaine tension dans l’occasion.

Il y aura beaucoup de tension mercredi en deuxième demi-finale, mais y aura-t-il de la qualité? Le match nul et vierge de la semaine dernière entre Boca Juniors d’Argentine et Santos du Brésil a été une affaire très décevante. Comme l’a souligné l’ancien avant-centre argentin et philosophe du football Jorge Valdano: « Je suis heureux qu’il n’y ait pas eu de foule dans le stade. Qu’y avait-il à voir? Il n’y avait pas une seule goutte d’aventure et de créativité. Les deux buts semblaient inaccessibles. châteaux, comme si les deux équipes avaient peur de les attaquer de peur de tomber dans les douves. «

Une partie de la prudence peut être une conséquence de la règle des buts à l’extérieur. Boca était au moins aussi soucieux de ne pas concéder que de marquer. Ne pas laisser entrer un but à domicile signifie bien sûr que le tirage au sort est à eux. S’ils en marquent un, Santos en a besoin de deux.

Carlos Tevez a de bons souvenirs d’avoir marqué le seul but de la dernière visite de Boca au Brésil, il y a un mois contre Internacional. Si lui et les ailiers Sebastian Villa et Eduardo Salvio peuvent reproduire la forme qu’ils ont affichée ce jour-là, alors une finale entièrement brésilienne le 30 janvier pourrait être évitée.

Au moins, l’Argentine peut être sûre de ses chances dans la deuxième compétition de cordes, la Copa Sudamericana. Le pays fournit trois des quatre équipes finales, il y a donc la garantie d’un finaliste argentin le 23 janvier. Lanus est favori après la victoire 1-0 de la semaine dernière à Velez Sarsfield. Désormais entraîné par Mauricio Pellegrino, Velez recherchera mercredi de solides performances de la part des jeunes développés par l’ancien entraîneur, désormais patron d’Atlanta United, Gabriel Heinze. Le plus prometteur est le milieu offensif Thiago Almada, qui n’était en forme que pendant les 20 dernières minutes de la semaine dernière, et qui a eu un grand impact dès son arrivée.

L’autre demi-finale n’a pas encore disputé son match aller. Coquimbo du Chili était censé avoir accueilli jeudi l’Argentine Defensa y Justicia à Santiago. Mais trois joueurs en visite ont été testés positifs pour le coronavirus, et les autorités chiliennes ont voulu imposer une quarantaine à toute la délégation. Le match aller a ensuite été transféré au Paraguay mardi, avec le match retour en Argentine samedi. Malheureux et irréprochable, Coquimbo a perdu tout type d’avantage à domicile, ce qui devrait augmenter les chances de Defensa y Justicia de Hernan Crespo en une finale entièrement argentine.