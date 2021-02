River, le frère de la maman adolescente Catelynn Lowell, l’accuse cruellement de tomber enceinte pour «  essayer de rester pertinente  »

Le demi-frère de CATELYNN Lowell, River, l’a accusée d’être tombée enceinte « pour rester pertinente ».

Le Adolescent maman og star, 28 ans, a annoncé plus tôt cette semaine que elle attend son quatrième enfant avec son mari Tyler Baltierra après plusieurs fausses couches.

River – qui partage un père, David, avec Catelynn – a riposté aux nouvelles sur son histoire Instagram.

Il a écrit: « Lol, ma sœur est tombée enceinte ENCORE pour essayer de rester pertinente. »

River – qui reste à l’écart des projecteurs – est paralysé et en fauteuil roulant.

Les parents de Catelynn, April et David, se sont séparés quand elle avait trois ans et ont ensuite eu des enfants avec des partenaires différents.

Elle a annoncé sa grossesse en partageant une photo de ses filles tenant une carte qui révélait qu’elles étaient à 27 semaines de devenir de grandes sœurs.

« Cet arc-en-ciel valait la tempête. Bébé Baltierra arrive bientôt », a écrit la maman.

Catelynn a également publié une échographie, qui a révélé qu’elle était attendue en août, et une photo d’un test de grossesse positif.

Elle annoncé dans une révélation de genre qu’elle et Tyler attendent une petite fille.

Catelynn partage trois filles avec Tyler: Carly, 11 ans, qu’ils ont abandonnée pour adoption, Novalee, 6 ans, et Vaeda, 2 ans.

La star de télé-réalité a confirmé la nouvelle à Celebuzz aussi et a dit qu’elle était choquée d’être tombée enceinte juste un mois après une fausse couche.

Elle a révélé: « J’ai été vraiment surprise que nous soyons tombées enceintes si vite avec ce bébé! Mais nous sommes tellement excitées. »

Le Maman ado La star a également expliqué que lorsqu’elle l’avait dit pour la première fois à Tyler, il ne la croyait pas.

« Je lui ai juste remis le test positif », a déclaré Catelynn, ajoutant que Tyler ne croyait pas la nouvelle jusqu’à ce que Catelynn « raté [her] période et a passé un autre test qui était positif.

Heureusement, les fans pourront voir Catelynn et Tyler découvrir qu’ils attendent leur quatrième enfant cette saison de Teen Mom OG.

« [We] J’ai attendu d’être plus avancé pour même le mentionner dans l’émission », a-t-elle révélé.

De retour en décembre, Catelynn a révélé qu’elle avait fait une fausse couche comme elle l’a écrit sur les réseaux sociaux: «J’étais enceinte et ravie de le partager avec vous tous et j’ai le cœur brisé de révéler que j’ai perdu le bébé.

«Je partage ceci pour vous faire savoir que vous n’êtes pas seul.

«Nous sommes tous dans le même bateau et tout le monde éprouve de la douleur, une perte et le rétablissement de celle-ci et je suis toujours en train de faire face à cette perte car elle était récente et tout le traumatisme émotionnel qui suit une telle perte dans un déjà terriblement difficile an. »

Lors d’un épisode émotionnel de la populaire émission de télé-réalité en 2018, Tyler s’est ouvert pour la première fois sur le «traumatisme» de leur fausse couche passée.

Il a rappelé: «Quand vous la voyez trembler et qu’elle a du sang partout, c’est comme si vous ne savez pas vraiment quoi faire.

«Elle s’est en quelque sorte nettoyée et nous avons compris ce qui se passait.

«Nous venons de voir sur le lit et nous avons pleuré. Nous nous sommes juste tenus l’un l’autre. Vous ne pouvez vraiment rien faire.