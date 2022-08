“River Dave”, banni du site du New Hampshire, déménage dans le Maine

CONCORD, NH (AP) – Un ermite connu sous le nom de River Dave – dont la cabane dans les bois du New Hampshire a brûlé après avoir passé près de trois décennies sur la propriété et a reçu l’ordre de partir – a trouvé une nouvelle maison dans le Maine.

David Lidstone, 82 ans, a installé des fenêtres et travaille à l’installation d’une cheminée sur sa cabane rustique de trois pièces, qui, selon lui, se trouve sur un terrain qu’il a acheté.

“La fondation a besoin de travaux de réparation”, a déclaré Lidstone, qui a reçu plus de 200 000 dollars de dons après l’incendie, lors d’un entretien téléphonique lundi. “C’est juste un ancien camp, mais j’aime y travailler.”

Lidstone, qui a grandi dans le Maine, a refusé de dire où il vivait ou de fournir un contact pour le propriétaire foncier. Une recherche dans les registres d’actes du comté du Maine n’a montré aucune transaction récente impliquant Lidstone, mais un cousin a confirmé qu’il avait déménagé dans le Maine, et une publication sur Facebook contenait des photos de Lidstone avec un membre de la famille dans sa nouvelle maison.

« Il travaille à tout assembler, à défricher des terres et à planter des jardins, et il a des poulets. Il passe à autre chose », a déclaré Horace Clark, du Vermont, cousin de Lidstone.

Lidstone a déclaré qu’il devait quitter Canterbury, New Hampshire, à cause de son différend avec un autre propriétaire foncier depuis 2016 au sujet d’une parcelle de forêt près de la rivière Merrimack que Lidstone a appelé chez lui pendant 27 ans. Un juge a émis une injonction en 2017 pour qu’il parte après que le propriétaire foncier, Leonard Giles, l’ait poursuivi en justice, et un autre juge a récemment décidé que Lidstone recevrait une amende de 500 $ par jour s’il ne bougeait pas.

Il y a eu de nombreux retards dans l’affaire. Outre la pandémie, Lidstone ne s’est pas toujours présenté au tribunal et il a fait des allers-retours en prison alors qu’il résistait à l’injonction.

Il était également difficile de signifier à Lidstone un avis de comparution devant le tribunal. Il n’y a pas d’accès routier à la propriété, qui se trouve à environ un mile et demi (2,4 kilomètres) dans les bois. En janvier, un serveur de processus a glissé, est tombé sur un talus et s’est blessé à la jambe dans sa tentative d’atteindre Lidstone, selon une requête déposée par l’avocat de Giles.

En mars, un juge a déclaré que Lidstone ferait face à l’amende quotidienne s’il ne quittait pas la région avant le 11 avril. Le juge a décidé que Lidstone devait également payer certains des frais juridiques de Giles. Par ailleurs, Lidstone fait face à des accusations d’intrusion en rapport avec la propriété.

Giles, 87 ans, de South Burlington, Vermont, est décédé en juillet. Il n’était pas immédiatement clair si sa mort changeait le statut de l’affaire. Son avocat n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Lidstone a dit qu’il était triste d’apprendre la mort de Giles. “Je n’avais rien contre le vieil homme”, a-t-il déclaré.

Mais il semble embrasser sa nouvelle vie.

« J’ai toutes sortes d’amis ici, dit-il. “J’ai eu des amis tous les week-ends, tout l’été.”

En août dernier, alors que Lidstone était en prison pour le litige immobilier, sa cabane, qui avait des panneaux solaires, a brûlé pendant qu’elle était démantelée à la demande de Giles. Le chef des pompiers locaux a déclaré que l’incendie était accidentel.

Lidstone a accepté de récupérer ses biens restants. Il avait obtenu un logement temporaire alors qu’il cherchait où vivre ensuite – il avait des offres – et croyait qu’il ne pouvait pas redevenir un ermite. Mais à la fin de l’année dernière, il est retourné vivre dans un hangar sur la propriété qui avait survécu à l’incendie, ce qui a entraîné d’autres poursuites judiciaires.

“Parfois, il faut défendre ce qui est juste”, a-t-il déclaré en janvier.

Les archives judiciaires indiquent que la propriété non développée appartient à la famille Giles depuis 1963 et est utilisée pour la récolte de bois.

Lidstone, qui s’est représenté devant le tribunal, avait affirmé qu’il y a des années, le père du propriétaire actuel avait donné sa parole – mais rien par écrit – lui permettant de vivre là-bas. Il a également contesté s’il était sur la propriété en premier lieu.

Kathy McCormack, Associated Press