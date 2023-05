River bat Boca dans le fougueux Superclásico; 6 expulsés

River a battu Boca Juniors 1-0 grâce au penalty tardif de Miguel Borja alors qu’ils réclamaient la vantardise du Superclasico dimanche soir. Une fin fanatique du match a vu les hôtes prendre les devants à la quatrième minute du temps d’arrêt avant qu’une bagarre n’éclate entre les joueurs de chaque côté.

Les stewards et la police anti-émeute sont entrés sur le terrain pour séparer les deux bancs alors que l’arbitre Dario Herrera a montré des cartons rouges à six joueurs ainsi qu’à l’entraîneur-chef de Boca Juniors, Jorge Almiron. La fin folle qui a vu le match s’arrêter pendant près de 15 minutes, se terminant finalement après la 20e minute des quatre-vingt-dix minutes normales.

River bat Boca après un bon début de match

Ce sont les hôtes qui ont commencé le match sur le pied avant. Le tir de Nacho Fernandez a été bien arrêté par le gardien de Boca Juniors Sergio Romero à la huitième minute, les deux équipes faisant preuve d’intensité dans une affaire très disputée. Aucune des deux équipes, cependant, n’a pu prendre un élan car il y avait souvent des fautes de la part de l’un ou l’autre groupe de joueurs en première mi-temps.

La seconde mi-temps était plus ou moins la même devant une foule bondée à l’intérieur de l’emblématique Estadio Monumental. River était cependant la meilleure équipe du jour, essayant de jouer pour une victoire tandis que Boca, qui a connu une saison bégayante et n’a gagné qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matchs, s’est contenté de s’asseoir et avait l’air heureux avec un point.

Le match semblait destiné à un match nul avant qu’Agustin Sandez ne fasse tomber Pablo Solari dans la surface dans le temps d’arrêt. Borja a intensifié et le Colombien n’a fait aucune erreur depuis le spot envoyant Romero dans le sens opposé pour donner l’avantage à son équipe dans la nuit.

Il y a eu très peu d’action après le but, la bagarre a éclaté et le jeu a repris après presque 15 minutes. Le résultat de la ligue argentine signifie que River a maintenant remporté quatre de ses cinq matchs de championnat, poursuivant sa forme époustouflante sous la direction de Martin Demichelis. Les hôtes ont maintenant 37 points en 15 matchs, menant le peloton en haut du tableau. La terrible saison de Boca se poursuit avec 18 points en 15 matchs.

Photo: IMAGO / Sébastien Frej