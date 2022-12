Rivaux amicaux : avec les tensions liées aux véhicules électriques dans le passé, le Canada est sur le point de rivaliser avec son plus grand allié

WASHINGTON –

Amis, partenaires, alliés – et rivaux.

Alors que les tensions automobiles transfrontalières sont maintenant dans le rétroviseur, le premier ministre Justin Trudeau parle du prochain grand défi bilatéral du Canada : la concurrence économique directe avec les États-Unis.

D’un point de vue canadien, les deux premières années du mandat du président Joe Biden ont consisté à contrer une poussée persistante de protectionnisme américain en prêchant les vertus du commerce entre partenaires partageant les mêmes idées.

Quelque chose a coulé. Le plan de panique de Biden pour dynamiser les ventes de véhicules électriques a amené le Canada et le Mexique dans la tente à la 11e heure. Et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a même inventé un nouveau terme – « ami-shoring » – pour apaiser les alliés anxieux de l’Amérique.

Mais à entendre Trudeau le dire, rien de tout cela ne signifie que le Canada est sur le point de tirer son épingle du jeu dans la bataille à venir pour une croissance durable, des emplois mieux rémunérés, des investissements étrangers et des talents internationaux.

“La compétitivité avec les États-Unis a toujours été un défi pour nous – c’était un défi sous Trump, c’était un défi sous toutes les administrations précédentes”, a-t-il déclaré dans une entrevue de fin d’année avec La Presse canadienne.

« Nous trouverons toujours des moyens de nous assurer que les avantages canadiens » – beaucoup de place pour la croissance, a-t-il dit, ainsi qu’une main-d’œuvre fiable, diversifiée et instruite qui s’accompagne de soins de santé intégrés – font du Canada « un endroit extrêmement attrayant pour investir.

Trudeau a mentionné deux exemples précis.

Le géant de l’acier ArcelorMittal Dofasco convertit son usine de Hamilton pour la rendre moins intensive en carbone, en utilisant des fours à arc électrique au lieu de hauts fourneaux au charbon pour réduire les émissions annuelles de carbone jusqu’à 60 %.

Le projet, financé en partie par les gouvernements fédéral et ontarien, en fera la première grande aciérie en Amérique du Nord à effectuer le changement, qui entrera en service au cours des quatre prochaines années.

Et GM Canada a annoncé le mois dernier que son usine d’assemblage d’Ingersoll, en Ontario, deviendrait la première au pays à ne produire que des véhicules électriques, avec un objectif de 50 000 fourgonnettes et camions par an d’ici 2025.

“Nous ne les avons pas suppliés pour cela”, a déclaré Trudeau. “Ils viennent de se rendre compte, ‘Oh, le marché est là, et la qualité est là, les travailleurs canadiens sont livrés – nous allons être plus ambitieux.”‘

Ce n’est pas parce que deux pays sont alliés qu’ils ne peuvent pas aussi être des rivaux économiques, a déclaré Michael Harvey, vice-président, politique et international de la Chambre de commerce du Canada.

« Nous coopérons tous les deux avec les États-Unis, notre allié le plus proche, et nous sommes en concurrence sur la scène économique. Nous faisons donc les deux », a déclaré Harvey. « Il est dans l’intérêt du Canada de coopérer autant que possible, mais là où nous devons être compétitifs, nous le faisons.

Cela comprend la loi sur la réduction de l’inflation, le programme phare sur le climat, les taxes et les soins de santé qui a abandonné les crédits d’impôt originaux Buy American EV de Biden au profit d’incitatifs incluant des véhicules fabriqués au Canada.

Même si la signature de Biden sur ce projet de loi était un sursis d’exécution pour le secteur automobile canadien et une aubaine pour une industrie émergente des minéraux critiques, c’était aussi une déclaration austère des ambitions américaines, a ajouté Harvey.

« Si vous regardez la loi sur la réduction de l’inflation, ce que vous avez, c’est une dépense majeure en matière de politique industrielle. Cela signifie que le Canada doit intensifier ses efforts et être en mesure de rivaliser avec cela, sinon nous risquons d’être laissés pour compte.

Les minéraux critiques, les éléments constitutifs de la batterie si essentiels aux transports et à la technologie du 21e siècle, sont au cœur de cet effort.

Le Canada a bondi de trois places à la deuxième place du classement annuel de BloombergNEF des acteurs de la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries lithium-ion, grâce à un approvisionnement sain, à une demande nord-américaine croissante et à une énergie propre en amont robuste.

Le gouvernement fédéral a engagé 3,8 milliards de dollars cette année seulement pour favoriser les efforts d’extraction et de traitement, ainsi que la fabrication de composants et la production de véhicules électriques. La société mère de Chrysler, Stellantis, s’est associée à LG pour une usine de véhicules électriques de 4 milliards de dollars à Windsor, tandis que Volkswagen et Tesla lancent également des pneus au Canada.

Le pays se classe au deuxième rang derrière la Chine, le leader mondial du raffinage des métaux pour batteries, qui abrite 75% de toute la capacité de fabrication de batteries dans le monde, ainsi que la quasi-totalité de la production d’anodes et d’électrolytes de la planète.

Les États-Unis restent troisièmes, a déclaré BloombergNEF dans son rapport de novembre, en partie parce qu'”ils dépendront toujours des importations de matières premières pour les batteries, en particulier de leurs partenaires de libre-échange”.

Cela inclut le Canada, bien que les États-Unis n’aient pas tendance à le mentionner par son nom.

“La relocalisation d’amis est une réfutation de ceux qui soutiennent que la sécurité économique ne peut être obtenue que par le protectionnisme”, a écrit Yellen dans un essai de Project Syndicate la semaine dernière.

« Nous ne cherchons pas à tout produire nous-mêmes. Nous ne cherchons pas non plus à limiter le commerce à un petit groupe de pays. Cela nuirait considérablement aux gains d’efficacité du commerce et nuirait à la compétitivité et à l’innovation des États-Unis.

Pour s’assurer que le Canada reste à la fois un allié précieux des États-Unis et dans la même catégorie de poids, il doit se concentrer sur «l’infrastructure qui améliore le commerce», y compris les installations portuaires agrandies, pour maintenir les chaînes d’approvisionnement solides, ainsi que pour s’assurer que plus de Canadiens peuvent participer dans la population active, a déclaré Harvey.

« Être juste à côté des États-Unis, l’économie la plus importante du monde, sera toujours l’un des plus grands avantages économiques du Canada », a-t-il déclaré.

“Nous devons faire ces investissements dans des choses qui peuvent vraiment renforcer notre commerce.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 décembre 2022.