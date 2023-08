Rivard du Canada défend avec succès son titre du 100m libre aux championnats du monde de paranatation

Aurélie Rivard et Danielle Dorris ont continué d’accumuler des médailles pour le Canada aux championnats du monde de paranatation à Manchester, en Angleterre, samedi.

La très décorée Rivard, âgée de 27 ans, a ajouté sa deuxième médaille d’or de la compétition dans la finale du 100 m libre S10 féminin après avoir obtenu sa première lundi dans la finale du 50 m libre S10. Rivard a aussi remporté les deux épreuves aux championnats du monde de l’an dernier à Madère, au Portugal.

La native de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, a réussi un temps de 59,97 secondes samedi, demeurant la seule femme à enregistrer un temps inférieur à une minute cette année. Rivard détient le record du monde de 58,14 dans cette épreuve, qu’elle a établi aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo.

Rivard a devancé la Française Emeline Pierre de 0,07 seconde après la première étape de la course, mais l’a fait monter d’un cran dans les 50 derniers mètres pour terminer sur le podium, à 1,01 seconde de la médaillée d’argent Maria Paula Barrera Zapata de Colombie, et 1,16 seconde devant de la troisième place Bianka Pap de Hongrie.

Arianna Hunsicker, 21 ans, de Surrey, C.-B., a terminé huitième avec un temps de 1:03.52.

Rivard a maintenant remporté six médailles d’or au cours de sa carrière aux championnats du monde, ainsi que cinq aux Jeux paralympiques et six aux Jeux parapanaméricains. Son total de médailles dans les trois compétitions est de 31 (17 d’or, neuf d’argent, cinq de bronze), dont 14 aux championnats du monde.

Elle aura la chance d’ajouter à son total dimanche dans la compétition du 100 m dos S10, une épreuve dans laquelle elle a remporté l’argent aux Jeux paralympiques de 2020 et le bronze aux championnats du monde de 2022.

La couverture en direct des championnats du monde de paranatation se poursuivra jusqu’à dimanche sur CBCSports.ca, l’application gratuite CBC Sports et CBC Gem.

Dorris impressionne au 50 m nage libre

La double paralympienne Dorris de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a remporté la médaille d’argent dans la finale féminine du 50 m libre S7 – sa première participation internationale à cette épreuve – en terminant avec un temps de 33,99 secondes, à seulement 0,98 seconde de la médaillée d’or colombienne Sara Vargas Blanco. La Suissesse Sabine Weber-Treiber a remporté le bronze avec un temps de 34,91.

Le joueur de 20 ans avait déjà remporté trois médailles aux championnats du monde de natation, récoltant deux médailles d’or dans la finale du 100 m dos S7 jeudi et la finale du 50 m papillon S7 vendredi, et le bronze dans la finale du 200 m quatre nages individuel SM7 lundi.

Le Canada a remporté 17 médailles à Manchester (neuf d’or, quatre d’argent et quatre de bronze).

La jeune femme de 20 ans a pris un départ fantastique, arpentant le peloton de huit femmes pendant la première moitié de la course. Vargas Blanco a rattrapé le Canadien vers la fin de la course d’une longueur pour remporter le titre.

Nikita Ens, 34 ans, de Saskatoon, a terminé cinquième de la finale du 200 m libre féminin S3 avec un temps de 5:05,93, son deuxième top cinq des championnats du monde de natation après avoir terminé cinquième de la finale du 50 m dos SB2 lundi.

Ellie Challis, 19 ans, de Grande-Bretagne, a remporté sa troisième médaille d’or des jeux – et sa cinquième médaille au total – avec un temps impressionnant de 3: 35,20, tandis que la Brésilienne Susana Schnarndorf a remporté l’argent avec un temps à près de 43 secondes de Challis, et l’Américaine Leanne Smith a pris le bronze.

