Rivalité renouvelée : le Canada avance pour affronter les États-Unis en finale aux mondiaux de hockey féminin

Marie-Philip Poulin a marqué deux buts et obtenu une aide pour mener le Canada à une victoire de 8-1 en demi-finale contre la Suisse au championnat mondial de hockey féminin samedi à Herning, au Danemark.

Sarah Fillier a inscrit un but et une passe pour les Canadiennes, qui tenteront de défendre leur titre mondial et d’écrire un autre chapitre d’une rivalité historique avec les États-Unis lors du match pour la médaille d’or dimanche à 13 h 30 HE. La Suisse et la République tchèque s’affrontent pour le bronze à 9 heures

Sarah Nurse, Kristin O’Neill, Jessie Eldridge, Emily Clark et Brianne Jenner ont également marqué pour le Canada et la défenseure Ella Shelton a récolté deux aides. La gardienne Ann-Renée Desbiens a bloqué cinq tirs pour la victoire.

Plus tôt samedi, Amanda Kessel a réussi un tour du chapeau et les Américaines ont maintenu leur séquence d’accession à la finale à tous les championnats du monde féminins après avoir battu les Tchèques 10-1 en demi-finale.

Taylor Heise a récolté deux buts et trois passes décisives, tandis que Hilary Knight a marqué deux fois pour porter son propre record du tournoi à 89 points et 53 buts.

Depuis les premiers mondiaux féminins en 1990, les États-Unis et le Canada se sont affrontés à chaque finale sauf en 2019, lorsque les Américaines ont battu la Finlande pour le titre.

Le Canada a battu les États-Unis 3-2 en prolongation lors de la finale de l’an dernier à Calgary, qui a mis fin à une série de cinq titres consécutifs des Américains.

Contre les Tchèques, les É.-U. menaient 6-0 après la première période et ont ajouté deux autres buts à chacune des deuxième et troisième périodes. Klara Hymlarova a fait 7-1 au milieu de la seconde.