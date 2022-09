Rivalité mise à part, le diplômé de l’UNC – le gouverneur – rend hommage à l’entraîneur K

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Mis à part la rivalité passionnée du basket-ball universitaire, l’entraîneur récemment retraité de l’Université Duke, Mike Krzyzewski, a été honoré jeudi par le gouverneur Roy Cooper – deux fois diplômé de l’Université de Caroline du Nord – avec la plus haute distinction de l’État.

Renonçant à sa cravate bleue Tar Heel préférée pour une teinte Duke plus foncée, Cooper a organisé une cérémonie pour donner à Krzyzewski l’Ordre du pin à longues feuilles, affirmant qu’il “a consacré sa vie à aider les autres à faire de leur mieux” sur et en dehors du terrain. L’entraîneur K est venu à Durham en 1980 pour occuper le poste.

«Je suis un fan de la Caroline, Tar Heel né et élevé et tout ça. Je ne prétendrais jamais le contraire », a déclaré le gouverneur démocrate lors d’une cérémonie en plein air à laquelle assistaient des dizaines de fonctionnaires, de diplômés de Duke et de fans. “Vous devez être fidèle à vous-même, mais vous devez également être capable de voir à travers vos préjugés et non seulement de reconnaître la grandeur, mais de l’apprécier.”

Krzyzewski a pris sa retraite en tant qu’entraîneur-chef après la défaite captivante du Final Four d’avril contre toutes les équipes UNC-Chapel Hill lors de leur tout premier tournoi NCAA entre les écoles situées à 13 kilomètres l’une de l’autre. Cooper, qui a assisté au match à la Nouvelle-Orléans, n’a pas mentionné le résultat lors de l’événement de jeudi.

Le Temple de la renommée est l’entraîneur de basket-ball le plus victorieux de l’université, avec 1 202 victoires. Ses équipes Duke ont remporté cinq titres NCAA et, en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe olympique, les États-Unis ont remporté trois médailles d’or consécutives. Il a entraîné neuf joueurs nationaux de l’année à Duke et 38 All-Americans.

Krzyzewski et sa femme sont également connus pour leur travail caritatif pour les soins de santé et l’éducation, y compris la création d’un centre communautaire nommé en l’honneur de sa défunte mère. Cooper a également mentionné comment Krzyzewski s’est récemment prononcé contre l’inaction des politiciens après la violence armée de masse.

“Son impact sur le basket-ball, son impact sur l’Université Duke et sur Durham et notre État vivra pour toujours”, a déclaré le chef de la minorité sénatoriale Dan Blue du comté de Wake, diplômé en droit de Duke et ancien chef du conseil d’administration de l’université.

Krzyzewski a déclaré que c’était un “immense honneur” de recevoir le prix, qui a été créé dans les années 1960 pour que le gouverneur honore un service exemplaire de l’État. Les destinataires reçoivent le “privilège spécial” de proposer le toast officiel de l’État “n’importe où dans le monde libre”.

Krzyzewski a plaisanté en disant que l’événement « faisait ressortir le meilleur » de Cooper. Même le chien de la famille du gouverneur, Violet, portait dans le jardin un collier gravé du nom du duc.

“Gouverneur. Cooper est un fan de Duke aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur K, soulignant ce qui rassemble les habitants de la Caroline du Nord.

“Que vous soyez un fan de Duke, un fan de la Caroline ou que vous ne vous souciez vraiment pas de l’un ou de l’autre – et il y a un tas de gens qui ne se soucient pas de l’un ou l’autre d’ailleurs – nous partageons tous un lien commun d’être un Caroline du Nord », a-t-il déclaré, ajoutant que sa famille « fera tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à contribuer à faire de cet État le meilleur État ».

Gary D.Robertson, Associated Press