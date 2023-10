Rivalité indo-pakistanaise : qu’est-il arrivé à la « diplomatie du cricket » ? | Coupe du monde de cricket ICC

Samedi, le Pakistan affrontera l’Inde dans un match de la Coupe du monde de cricket qui pourrait être considéré comme l’émission de cricket la plus regardée de l’histoire et certains billets sur le marché noir se vendent jusqu’à 300 000 dollars.

Mais il semble de plus en plus improbable que des supporters pakistanais soient autorisés à entrer dans le pays, sans parler du stade.

Quoi qu’il en soit, la rivalité reste la plus grande dans le cricket – malgré le fait que l’Inde a effectué sa dernière tournée au Pakistan en 2006 et que les deux n’ont pas joué de série bilatérale depuis plus d’une décennie.

Pourtant, il fut un temps, vous diront les nostalgiques, où le cricket unissait les deux voisins plutôt que de les diviser.

Le terme « diplomatie du cricket » a été largement utilisé pour la première fois en 1987, lorsque le président pakistanais Mohammad Zia ul-Haq a effectué une visite surprise en Inde pour assister à un match test entre les deux pays. La visite a eu lieu à un moment de tensions accrues à propos du Cachemire – la question à l’origine de deux des trois guerres entre les deux pays – et faisait partie de l’initiative « le cricket pour la paix » de Zia.

Cependant, pendant un moment d’ennui de l’action, Zia aurait mentionné au Premier ministre indien Rajiv Gandhi que le Pakistan possédait une bombe nucléaire. Les tensions frontalières allaient bientôt revenir.

La période la plus réussie de leur diplomatie du cricket s’est peut-être produite entre 2003 et 2008 – une période au cours de laquelle deux séries de tests ont été jouées au Pakistan et deux en Inde.

La bonhomie sur le terrain reflétait, à bien des égards, la relation chaleureuse entre le président pakistanais Pervez Musharraf (né dans l’Inde actuelle) et le Premier ministre indien Manmohan Singh (né dans l’actuel Pakistan).

Mais les choses se sont effondrées en novembre 2008 lorsque des hommes armés liés à un groupe armé pakistanais ont tué plus de 160 personnes à Mumbai, en Inde. Les relations – tant au niveau du cricket que sur le plan politique – sont depuis tendues, le Cachemire restant le sujet brûlant.

« Lorsque les relations entre l’Inde et le Pakistan sont bonnes, le cricket est le premier moyen pour eux de s’exprimer », a déclaré à Al Jazeera Osman Samiuddin, rédacteur en chef d’ESPNCricinfo et auteur de The Unquiet Ones – A History of Pakistan Cricket.

« Mais lorsque les choses vont mal, le cricket est souvent utilisé comme un outil d’exclusion. »

Samiuddin reconnaît le rôle que le cricket peut jouer dans la diplomatie bilatérale de haut niveau.

« Ce n’est pas souvent que les dirigeants de l’Inde et du Pakistan se réunissent pour quelque raison que ce soit et ils découvrent souvent que le cricket est la seule langue qu’ils comprennent tous les deux », a-t-il déclaré, ajoutant que toute ouverture diplomatique « doit d’abord être approuvée au niveau politique ».

En décembre dernier, le ministre indien des Affaires étrangères a qualifié le Pakistan d’« épicentre du terrorisme », tandis que son homologue a répondu en traitant le Premier ministre indien nationaliste hindou Narendra Modi de « boucher du Gujarat », faisant référence à son mandat de ministre en chef de l’État lors des émeutes de 2002. qui a tué près de 2 000 personnes, pour la plupart des musulmans.

Ni Samiuddin ni Emily Crick, une universitaire basée au Royaume-Uni qui a publié de nombreux articles sur la diplomatie du cricket, ne voient un moyen rapide de sortir de l’impasse actuelle.

« Avec Narendra Modi comme Premier ministre indien, rien ne va changer », a déclaré Crick. « Il n’y a aucune volonté de sa part de faire la paix… [and] Le Pakistan est trop absorbé par ses propres affaires pour s’inquiéter de l’Inde.

Samiuddin est d’accord avec cette évaluation des relations de haut niveau. Mais il estime que le gel diplomatique a aussi beaucoup à voir avec les changements économiques dans les deux pays.

« Il fut un temps où l’Inde et le Pakistan étaient la principale source de revenus pour les deux conseils d’administration », a-t-il déclaré, mais pour l’Inde – actuellement la cinquième économie mondiale – cette époque est révolue depuis longtemps.

La Premier League indienne est l’une des ligues sportives les plus lucratives au monde. Il y a donc beaucoup moins d’incitations économiques à affronter le Pakistan, quel que soit le format, sans parler des matchs tests.

Même le Pakistan, avec tous ses problèmes économiques, a trouvé un moyen de faire fonctionner financièrement la franchise de cricket nationale.

« Le Pakistan a tout à gagner d’une reprise des relations dans le domaine du cricket », a déclaré Samiuddin. « Mais aucune des deux parties ne doit faire en sorte que cela fonctionne. »

Même si le déséquilibre des pouvoirs s’est accentué ces dernières années, les recherches de Crick montrent que les deux camps savent depuis longtemps que l’Inde détient la plupart des atouts. C’est pourquoi les dirigeants pakistanais ont tenté d’utiliser les matchs de cricket pour forcer des réunions officieuses de haut niveau avec leurs homologues indiens.

L’Inde, quant à elle, utilise généralement le cricket comme forme de sanction diplomatique – de nombreux hommes politiques indiens déclarant que le cricket ne peut pas être joué tant que le Pakistan soutient le soulèvement armé au Cachemire.

L’affaire D’Oliveira

Bien entendu, la diplomatie du cricket ne concerne pas uniquement les relations entre l’Inde et le Pakistan.

Au milieu des années 1990, l’Inde et le Pakistan se sont rangés aux côtés du Sri Lanka en envoyant des tournées dans le pays lorsque d’autres équipes ont refusé de s’y rendre en raison de la guerre civile persistante.

Et en 2008, l’England and Wales Cricket Board (ECB) a annoncé que le Zimbabwe ne serait pas autorisé à visiter l’Angleterre en raison des violations des droits humains commises par ce que le Premier ministre de l’époque, Gordon Brown, appelait la « cabale criminelle » de Robert Mugabe.

Mais l’exemple le plus évident du pouvoir du cricket en tant qu’outil d’exclusion remonte peut-être à l’apartheid en Afrique du Sud.

Comme l’explique André Odendaal – auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire du cricket sud-africain –, le cricket a toujours été étroitement lié aux structures de pouvoir en Afrique du Sud ; qu’elle soit impériale, financière ou politique. Cela a changé en 1968 lorsque l’affaire D’Oliveira « a détruit le confort du vieux club de garçons d’Empire », dit-il.

Né au Cap en 1931, Basil D’Oliveira – d’ascendance indienne et portugaise – était universellement reconnu comme le meilleur joueur de couleur sud-africain de sa génération. Mais la couleur de sa peau signifiait qu’il ne pourrait jamais être sélectionné pour représenter son pays.

Grâce aux dons de sa communauté, il émigre en Grande-Bretagne au début des années 1960 et, quelques années plus tard, il joue pour l’Angleterre. Alors que l’Angleterre devait effectuer une tournée en Afrique du Sud en 1968, le gouvernement de l’apartheid et l’association de cricket ont clairement fait savoir aux administrateurs de cricket anglais et à d’autres amis haut placés que D’Oliveira ne serait pas le bienvenu dans son pays de naissance.

« Les deux établissements ont fait ce qu’ils avaient toujours fait », a déclaré Odendaal. « C’était un autre cas de ‘clin d’œil, clin d’œil, nous allons régler le problème’. »

Les pouvoirs en place en Angleterre et en Afrique du Sud ont élaboré un plan qui, espéraient-ils, leur permettrait d’éviter le problème. Bien qu’elle ait marqué 87 points lors du premier test des Ashes contre l’Australie en 1968, Dolly a été exclue de l’équipe d’Angleterre. Quatre matches plus tard, alors que l’Angleterre était toujours menée 1-0, une série de blessures a entraîné le rappel de D’Oliveira.

Il a frappé comme un homme dont la carrière en dépendait et a marqué un magnifique 158 qui a aidé l’Angleterre à remporter la série.

Lorsque les sélectionneurs anglais ont maintenu leur plan et l’ont exclu de l’équipe pour une tournée en Afrique du Sud, « le public a vu à travers la façade », a déclaré Odendaal, ce qui a provoqué des protestations et plusieurs membres du Marylebone Cricket Club ont démissionné. « C’était tellement manifestement injuste. »

Après que le quilleur Tom Cartwright se soit retiré de la tournée en raison d’une blessure, les sélectionneurs se sont sentis obligés de le remplacer par D’Oliveira – un frappeur polyvalent.

C’était désormais au tour du gouvernement sud-africain de s’indigner. Le Premier ministre BJ Vorster a décrit l’équipe d’Angleterre comme « non pas l’équipe du MCC mais l’équipe du mouvement anti-apartheid » et a clairement indiqué qu’une Angleterre métisse ne serait pas autorisée à jouer en Afrique du Sud.

La tournée fut annulée et l’Afrique du Sud fut bientôt exclue du cricket international jusqu’en 1991. L’affaire D’Oliveira fut, selon Odendaal, « la dynamite qui déclencha le boycott sportif de l’Afrique du Sud de l’apartheid » – un boycott qui jouera un rôle majeur dans mettant à genoux le gouvernement de l’apartheid.

Alors que les membres des anciens établissements politiques coloniaux, en Afrique du Sud et dans le monde, tentaient d’insister sur le fait que le sport et la politique devaient rester séparés, cela n’était pas en phase avec un appétit largement répandu pour la décolonisation.

Odendaal décrit le mouvement anti-apartheid comme « l’une des deux plus grandes campagnes sur un thème unique de la seconde moitié du 20e siècle » – l’autre étant le mouvement anti-nucléaire – mais il n’est pas sûr que les mêmes tactiques seraient aussi efficaces dans le monde d’aujourd’hui.

« Aujourd’hui, le sport n’est pas tant une question de contrôle gouvernemental que de mégafinancement », a-t-il déclaré.

« Il suffit de regarder ce qui se passe en Arabie saoudite et dans le sportwashing dans le golf et le football, avec les Jeux olympiques qui suivront probablement. »

Diplomatie « de peuple à peuple »

Même si tous les experts interrogés par Al Jazeera conviennent que la « diplomatie du cricket » est soit morte, soit dans le coma, en tant qu’outil politique de haut niveau, cela ignore l’immense potentiel du cricket pour la diplomatie « de peuple à peuple ».

Crick, fervente supporter de l’Angleterre, en a fait l’expérience lors de tournées au Pakistan en 2005 et 2022. À ces deux occasions, elle a été séduite par la générosité du peuple pakistanais qui était « si heureux que nous soyons venus ».

« Ils étaient vraiment conscients d’essayer de faire le meilleur voyage possible pour nous. Je pense qu’ils y ont vu une façon de présenter une vision différente du Pakistan », a-t-elle déclaré.

« Il ne s’agissait pas d’une diplomatie de haut niveau, mais d’un front entre les peuples. »

Des choses similaires se sont produites chaque fois que l’Inde ou le Pakistan ont assoupli les restrictions en matière de visa pour permettre à leurs citoyens respectifs de regarder des matchs de cricket.

Même dans le climat politique tendu d’aujourd’hui, Samiuddin espère que la participation du Pakistan à la Coupe du monde de cette année pourra apporter du positif.

« Seuls deux membres de l’équipe pakistanaise ont déjà visité l’Inde », a-t-il souligné.

Et comme le Pakistan joue dans cinq villes différentes, il y aura certainement « une sorte d’avantage à ce que les Indiens les voient de près dans les hôtels et les stades et réalisent qu’ils ne sont que des êtres humains ordinaires ».