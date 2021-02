Rivaldo fait la prédiction de Lionel Messi après la raclée du PSG de Barcelone

La légende de Barcelone, Rivaldo, pense que Lionel Messi a disputé son dernier match de Ligue des champions pour le club au Camp Nou alors que les spéculations continuent de croître sur son avenir.

La superstar argentine a mis son équipe en tête lors du dernier match aller de mardi contre le Paris Saint-Germain.

Mais il était impuissant à les empêcher de tomber finalement dans une défaite 4-1 inspirée de Kylian Mbappe.

Et Barcelone a désormais besoin d’un miracle lors du match retour à Paris pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Le contrat de Messi devrait expirer en juin et le six fois vainqueur du Ballon d’Or envisagerait un certain nombre d’offres d’autres clubs.

Et s’adressant à Betfair, Rivaldo a déclaré qu’il pensait que le joueur partirait à la fin de la saison.

« Cela pourrait bien être le dernier match de Lionel Messi pour Barcelone au Camp Nou en Ligue des champions », a-t-il déclaré.

« Et sur la base de la qualité montrée par le PSG hier soir, je suis sûr qu’il pense peut-être à les rejoindre.