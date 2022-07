Rival semble remettre en question les allégations de blessure de Nadal

L’Italien Fabio Fognini a ramé avec Nadal dans le passé

La star italienne Fabio Fognini a semblé douter des problèmes de blessure de Rafael Nadal après que l’Espagnol ait vaincu Taylor Fritz lors d’une bataille en quart de finale à Wimbledon mercredi au cours de laquelle Nadal a semblé lutter contre des douleurs abdominales. Fognini a déclaré plus tard que ses commentaires sur les réseaux sociaux avaient simplement été mal interprétés et qu’il souhaitait bonne chance à Nadal.

Nadal a souvent semblé mal à l’aise lors de l’affrontement sur le court central avec son adversaire américain, prenant un temps mort médical hors du terrain lors du deuxième set et étant imploré de se retirer par les membres de son équipe et de sa famille dans les tribunes.

Mais Nadal a finalement prévalu lors d’un concours de quatre heures et demie pour organiser une demi-finale de Wimbledon contre l’Australien Nick Kyrgios vendredi.

Cependant, les réclamations pour blessures ne semblaient pas bien convenir à son rival de longue date Fognini, car l’Italien s’est adressé aux médias sociaux avec un message sur le récit entourant le roi du Grand Chelem à 22 reprises.

Partageant un article italien sur le dernier exploit de Nadal, Fognini a souligné la section qui mentionnait sa blessure, ajoutant : “Bien sûr… Les gars, arrêtez de croire en ce que vous lisez SVP !!!”





Cependant, après que les commentaires aient été repris par les médias, Fognini a publié un message de suivi dans lequel il a insisté sur le fait que son message avait été déformé et qu’il souhaitait bonne chance à Nadal.

“Veuillez noter avec ces lignes simples que JAMAIS JAMAIS je n’ai fait référence à un champion comme Rafa,” écrit l’italien.

« Il est temps d’arrêter d’écrire et de rapporter tout ce que vous voulez et de la mauvaise façon. Je souhaite bonne chance à Rafa et à son équipe pour cela [bid to reach the] Finale de Wimbledon.

Fognini a ensuite tenté de clarifier ses commentaires. © Ryan Pierse / Getty Images





L’ancien champion de double de l’Open d’Australie, Fognini, 35 ans, a eu des accrochages avec Nadal dans le passé, notamment lors de la finale de l’Open de Hambourg en 2015.

Nadal a ensuite insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de boeuf entre les deux et qu’il avait “une bonne relation” avec l’Italien, bien qu’il semble y avoir des tensions persistantes entre Fognini et l’oncle de Nadal, Toni, à l’Open de Chine plus tard cette année-là.

Nadal a également pesé lorsque le combustible Fognini a été expulsé de l’US Open en 2017 en raison d’un langage inapproprié adressé à une arbitre féminine, l’Espagnol suggérant que les organisateurs auraient dû agir plus rapidement pour suspendre l’Italien.

Nadal a déclaré après sa victoire sur Fritz qu’il avait envisagé de ne pas terminer le quart de finale de mercredi.

“Pendant de nombreux instants, j’ai pensé:” Peut-être que je ne pourrai pas terminer le match “” a déclaré l’homme de 36 ans, qui a été vu avec du ruban adhésif sur la région de l’estomac.

Nadal a également déclaré qu’il ne pouvait pas garantir qu’il s’alignerait pour la demi-finale de vendredi contre Nick Kyrgios, déclarant aux journalistes : “Je ne sais pas [if I can play]. Honnêtement, je ne peux pas vous donner une réponse claire. Je ne sais pas exactement ce que j’ai.

« Il est clair que quelque chose ne va pas. Je suis évidemment inquiet.

Nadal a révélé après son triomphe à Roland-Garros le mois dernier qu’il avait joué le tournoi avec des injections anti-douleur pour soigner une blessure au pied de longue date.

La victoire de Nadal contre Fritz maintient ses espoirs d’un Grand Chelem du calendrier après les titres à Paris et à Melbourne jusqu’à présent cette année.

Une victoire au All England Club donnerait également à Nadal un troisième titre au classement général du tournoi et un premier depuis 2010.

Dans l’autre demi-finale, Novak Djokovic, six fois roi de Wimbledon, rencontre le héros local Cameron Norrie, la tête de série serbe visant un quatrième titre consécutif à SW19.

Fognini lui-même était en action à Wimbledon cette année, mais s’est retiré au premier tour avec une défaite en quatre sets contre le Néerlandais Tallon Griekspoor.