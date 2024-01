Riva Vista Riverfront Resort / Architectes IDIN

© DOF Ciel | Sol

+ 23





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

5530 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Arco Thaïlande, Biobois, COTON, Köhler, Pammastique, Marque Tiger-Terrazo

© DOF Ciel | Sol

« Riva Vista Riverfront Resort » est un hôtel de 61 clés situé à côté de la rivière Kok, au cœur de la province de Chiang Rai. Connue pour ses traditions anciennes distinctives, Chiang Rai connaît une croissance rapide ces dernières années et est devenue l’une des destinations célèbres de la Thaïlande. Le dossier nécessite la conception d’un hôtel de taille moyenne sur un site adjacent à une rivière au cœur d’une ville. Il doit répondre au mode de vie des citadins, qui sont les principaux utilisateurs cibles du projet. L’intention de l’architecte est donc de capturer l’essence de la modernité avec un caractère vernaculaire du nord de la Thaïlande et de déconstruire les deux aspects en un « plat » apparemment particulier qui utilise des ingrédients vernaculaires mais est préparé selon des techniques modernes – un mélange d’ancien et de nouveau.

© DOF Ciel | Sol

En raison de l’emplacement unique du site, divisé par une route et séparé en deux parcelles, l’une des parcelles a sa façade le long de la rive de la rivière Kok, l’une des principales voies navigables de Chiang Rai. La salle à manger ouverte toute la journée, ainsi que les suites principales, sont placées dans un bâtiment de cette parcelle pour profiter de la vue sur la rivière. Un seul couloir est utilisé dans la conception pour permettre à toutes les chambres d’avoir une vue sur la rivière, tandis que le bâtiment est divisé en deux parties pour ouvrir la vue sur l’arbre à pluie géant existant et pour se connecter à la passerelle menant au bord de la rivière. Sur le deuxième terrain situé derrière la route, le bâtiment en forme de L s’enroule autour d’une piscine principale, avec un accès privé direct depuis chaque chambre pour compenser l’absence de vue sur la rivière. L’ensemble du bâtiment se compose d’un hall d’accueil, d’une salle de séminaire, d’un centre de remise en forme et d’un spa, créant une cour fermée avec au centre une piscine pouvant être fermée pour des soirées privées.

© DOF Ciel | Sol

Plan

© DOF Ciel | Sol

Diagramme

© DOF Ciel | Sol

À partir du concept de mélange de forme moderne avec le langage architectural de l’architecture vernaculaire de Lanna, l’architecte crée un contraste grâce à la juxtaposition entre le solide et l’ouverture en combinaison avec le calme et la simplicité de la palette de couleurs blanches. Cette idée de contraste s’étend à l’intérieur, où les éléments architecturaux traditionnels de Lanna tels que les couleurs et les matériaux sont empruntés et intégrés dans le design. Ceux-ci incluent des éléments vernaculaires tels que « Sterne » (เติ๋น) ; une plate-forme surélevée multifonctionnelle, « Kwan » (ควั่น) ; un rangement suspendu traditionnel ressemblant à une grille en bois croisée au plafond et « Raan-Nam » (ร้านน้ำ) ; une étagère traditionnellement utilisée pour contenir une cruche d’eau accueillante pour les passants, le tout utilisé avec le mobilier intérieur qui met délibérément en valeur les joints de bois traditionnels pour mettre en valeur l’influence des éléments architecturaux de Lanna.

© DOF Ciel | Sol

© DOF Ciel | Sol

L’agencement de la chambre est conçu avec la salle de bain séparée sur le côté pour accorder à chaque chambre une vue sur la rivière. Cette séparation dans la disposition crée également des ensembles de saillies alternées, ce qui donne lieu à des couches de façade plus complexes qui contrastent bien avec la façade simple du côté de la route. De plus, les façades donnant sur la route des deux bâtiments utilisaient également des éléments de porte en bois et les réutilisaient comme dispositifs d’ombrage pour le couloir avec des insertions de pots d’arbres dans différentes positions, créant ainsi un langage architectural unique et distinctif pour ce projet.