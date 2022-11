Rituels des Fêtes – The New York Times

CALENDRIER CULTUREL

🍿 “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (jusqu’à mardi): Je déplore parfois l’emprise que l’état d’esprit de la franchise / de l’univers étendu exerce sur le cinéma. Mais ensuite, le scénariste et réalisateur Rian Johnson dit: «Je pense que je vais faire deux suites à mon délicieux film de mystère sur le meurtre ‘Knives Out’» et, eh bien, que dois-je faire? Mettant à nouveau en vedette Daniel Craig dans le rôle du détective Benoit Blanc, cette suite, la première des deux, tourne quelques jours dans les salles de cinéma, avant de disparaître et de réapparaître sur Netflix juste avant Noël.

📺 “Slow Horses” (vendredi): Dans cette série Apple TV+ basée sur les romans d’espionnage de Mick Herron, Gary Oldman joue dans Jackson Lamb, l’agent du MI5 grossier et régulièrement saoul qui dirige un bureau pour les agents britanniques incompétents et en disgrâce. La première saison de cette émission rapide et sèchement drôle a été créée plus tôt cette année et ne comporte que six épisodes, donc le rattrapage est une augmentation relativement faible.