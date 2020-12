C’est 4-0. Votre amour, votre soutien et vos prières ont tous fonctionné. Je ne peux pas remercier assez mes entraîneurs, mon équipe, mon pays d’avoir cru en moi et de m’avoir soutenu dans mon parcours jusqu’à présent. C’est un travail d’équipe et j’apprécie ma course. Je m’engage à poursuivre sur la même lancée jusqu’en 2021 pic.twitter.com/P2CniPfu8y

– Ritu phogat (@PhogatRitu) 5 décembre 2020