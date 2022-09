La star indienne des arts martiaux Ritu Phogat revient dans le cercle contre Tiffany Tao de Singapour au Singapore Indoor Stadium le 29 septembre.

Ritu, 28 ans, affrontera Tiffany, une ancienne challenger du titre mondial ONE Women’s Strawweight, qui fera ses débuts dans la division féminine des poids atomiques.

Ritu Phogat est hors de combat depuis qu’elle a subi une défaite par soumission contre Stamp Fairtex lors de la finale du championnat du monde des poids atomiques féminins ONE. Maintenant récupérée à pleine puissance, Phogat est prête à reprendre sa quête pour devenir la première femme championne du monde de MMA en Inde.

Surnommée The Indian Tigress, Ritu a été l’une des compétitrices les plus actives du championnat ONE, ayant participé à un total de neuf combats depuis ses débuts professionnels en arts martiaux mixtes en novembre 2019.

“Je suis heureux d’être de retour dans le Cercle et j’attends avec impatience mon match avec Tiffany Teo. Mon congé prolongé m’a permis de guérir complètement, me rendant plus fort que jamais. Je suis prêt à atteindre mon objectif de gagner à ONE 161: Petchmorakot contre Tawanchai », a déclaré Ritu, un ancien médaillé d’or de la Commonwealth Wrestling.

“Tiffany est l’une des meilleures artistes féminines d’arts martiaux mixtes au monde et une ancienne prétendante au titre mondial. Cependant, j’ai travaillé très dur sur mon jeu et je me suis entraîné intensivement ces derniers mois. Pour cette raison, je suis convaincu que je pourrai vaincre mon adversaire. La foi de millions d’Indiens en moi, ainsi que le soutien de ma famille, ont été incroyablement inspirants. J’ai hâte de rendre mon pays fier en remportant ce combat et en poursuivant mon objectif de devenir la première femme championne du monde de MMA en Inde », a-t-elle déclaré jeudi dans un communiqué.

“Être mentalement fort est tout aussi crucial qu’être physiquement robuste. J’ai l’intention de montrer une autre facette de moi dans ce match. Les fans et les téléspectateurs verront une tigresse indienne différente. En appliquant le principe du combat sans peur que m’a transmis mon père, j’appliquerai sans relâche mes techniques et je ne donnerai pas à mon adversaire une chance d’attaquer », a-t-elle déclaré.

ONE 161: Petchmorakot vs. Tawanchai propose une carte empilée de combats percutants mettant en vedette le MMA, le Muay Thai et le kickboxing. L’événement est dirigé par la superstar thaïlandaise Petchmorakot Petchyindee, qui défendra son titre mondial ONE Featherweight Muay Thai contre le jeune phénomène Tawanchai PK. Saenchai.

Le protégé de Khabib Nurmagomedov, Saygid Izagakhmaev, qui affronte le vétéran chinois du MMA Zhang Lipeng dans un combat léger de MMA, fait également son retour dans le Cercle. L’événement est diffusé en direct depuis le Singapore Indoor Stadium le 29 septembre.

