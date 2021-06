Ritson vs Ponce: Joe Laws revient à l’action alors qu’il cherche une victoire bien méritée – regardez en direct | Nouvelles de boxe

Lewis Ritson vs Jeremias Ponce se rapproche et vous pouvez regarder l’action de l’undercard alors que Joe Laws cherche une victoire bien méritée en direct.

Ritson deviendra le challenger obligatoire pour le titre IBF des super-légers de Josh Taylor s’il peut battre Ponce à Newcastle samedi, en direct sur Sky Sports.

Un projet de loi bourré d’action commence avec le retour de Laws alors qu’il affronte Chris Adaway, dans son premier combat depuis la perte de son record d’invincibilité.

Lewis Ritson affronte Jeremias Ponce lors de l’événement principal de ce soir, en direct sur Sky Sports



« Chaque personne, que vous soyez un boxeur, un footballeur, si vous travaillez 9-5, vous avez toujours des revers dans la vie », a déclaré Laws. Sports aériens.

« Mais vous pouvez utiliser ces revers pour apprendre, ou vous pouvez utiliser les revers pour vous y attarder et trouver des excuses.

« Je me suis relevé, je me suis remis à la salle de sport. J’étais en mauvaise forme à Noël, mais néanmoins je suis là, je me sens bien dans moi-même et j’ai hâte de montrer au monde ce que je ‘ m environ. »

