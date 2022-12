Rithvik Dhanjani sur l’hébergement de DateBaazi ; partage des conseils sur les rencontres en ligne sûres [Exclusive]

Rithvik Dhanjani revient en tant qu’hôte avec DateBaazi sur Amazon Mini TV. Dans l’émission, les parents sélectionnent les dates pour leurs enfants. C’est un concept unique en son genre. Rithvik Dhanjani a déclaré: “Les fabricants sont venus me voir et m’ont demandé si j’étais intéressé. C’était complètement dans ma zone. L’idée était si nouvelle et bizarre que je savais que je ne pouvais pas manquer cette chance.” Dans la vraie vie, Rithvik Dhanjani serait-il ouvert à ses parents lui trouvant un rendez-vous. “Non, non… mes parents n’ont jamais trouvé quelqu’un pour moi. Je ne pense pas que je serais capable de m’asseoir devant des parents et de faire quelque chose comme ces gens font dans la série (rires).” Il a ajouté plus tard que si ses parents participaient à une émission comme celle-ci, il finirait par se marier à la fin de l’épisode.

Rithvik Dhanjani dit que le spectacle n’est pas pour trouver des alliances matrimoniales. C’est juste pour trouver des dates convenables. Lorsque nous avons demandé au bel acteur comment rester en sécurité dans le monde des rencontres en ligne, voici ce qu’il a dit. Comme nous le savons, l’affaire Shraddha Walker fait l’objet de discussions partout. Bien qu’il se soit abstenu de tout commentaire, l’acteur avait une position très prudente sur la sécurité et les fréquentations. Il nous a dit : “Votre sécurité est une priorité dans la vie. S’il vous plaît, assurez-vous de ne pas vous faire piéger. Il y a des gens qui ne sont pas ce qu’ils prétendent être. C’est aussi arrivé dans notre émission. Avant d’investir émotionnellement ou de prendre choses à venir, assurez-vous que les gens existent réellement. En attendant, renseignez-vous le plus possible sur eux et sur leur environnement.

L’acteur et l’animateur affirment que les interactions en temps réel sont indispensables. “Vous devez rencontrer des gens en temps réel et dans le monde réel. Essayez de comprendre leurs énergies et faites le bon choix. Ne jugez pas les gens par leurs profils de médias sociaux. Tout le monde doit faire preuve de discernement”, a-t-il signé.