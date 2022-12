Rithvik Dhanjani révèle être célibataire depuis trois ans après sa séparation d’Asha Negi [Exclusive]

Rithvik Dhanjani est de retour avec le spectacle DateBaazi. C’est une émission de rencontres amusante où les parents sélectionnent les dates. Comme nous le savons, trouver des personnes à ce jour peut également être assez difficile. On pourrait imaginer que quelqu’un comme Rithvik Dhanjani ne manquerait pas de dates étant donné qu’il est l’un des mecs les plus éligibles, les plus beaux et les plus prospères de l’industrie de la télévision. Rithvik Dhanjani a déclaré: “Non, je suis célibataire depuis trois ans. Je ne suis sorti avec personne.” Il y a un dicton qui dit que sortir ensemble est plus difficile pour les acteurs que pour les gens normaux. C’est ce que Rithvik Dhanjani avait à dire.

Il nous a dit : “Ce n’est pas que les acteurs aient du mal à sortir ensemble. Sortir ensemble n’est pas difficile en soi. Mais je pense qu’il est difficile de trouver la bonne personne. Il y a des distractions et des tentations constantes. Parfois, nous rencontrons beaucoup de Je dirais que trouver la bonne personne est difficile. Rithvik Dhanjani a également partagé avec nous quelques conseils sur les rencontres en toute sécurité. Nous l’avons interrogé à ce sujet à la lumière de l’horrible affaire de meurtre de Shraddha Walker. Il s’est abstenu de commenter l’affaire mais a déclaré que la sécurité personnelle devrait être une priorité.

Rithvik Dhanjani a déclaré qu’il avait eu la chance de ne jamais être pêché par qui que ce soit. Il a dit qu’il était avec une personne depuis neuf ans et qu’il n’était sorti avec personne après cela. ICYMI, il entretenait une relation sérieuse avec Asha Negi. Il a dit qu’il avait eu de la chance avec les gens. “Heureusement, je n’ai jamais vécu une telle expérience. Je suis sûr que les personnes qui ont eu une telle interaction seraient traumatisées. Cela peut marquer les gens à vie.”

Il a dit qu’il est dans un très bon espace professionnellement. Rithvik Dhanjani a déclaré qu’il appréciait l’expérience d’apprentissage de chaque projet sur tous les supports.