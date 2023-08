Ritesh Singh à Adil Khan Durrani : Les amours controversées de Rakhi Sawant

Rakhi Sawant a été liée à plusieurs personnes de l’industrie du divertissement et ses relations ont souvent fait la une des journaux. En 2021, Rakhi Sawant a mis fin à toutes les spéculations sur son mariage avec un « homme mystérieux » après être entrée dans Bigg Boss 15 avec son mari, Ritesh Singh. . Cependant, elle a annoncé leur séparation sur Instagram après avoir appris le mariage et les enfants en cours de Ritesh. En 2018, Rakhi avait annoncé son mariage avec la célébrité indienne Got Talent, Deepak Kalal. Le couple a fait la une des journaux pendant quelques jours, mais elle a annulé leur mariage sur Instagram. Rakhi Sawant et Adil Khan Durrani ont rendu leur relation publique en 2022. Adil est apparu dans une série d’interviews où il s’est présenté comme un homme d’affaires de Mysuru et le petit ami de Rakhi. Le duo a finalement annoncé son mariage en janvier 2023, mais les choses ont mal tourné entre le couple, Rakhi accusant Adil Khan Durrani de violence domestique. Regardez la vidéo pour connaître des faits inconnus sur Rakhi Sawant.