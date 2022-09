Que se passe-t-il lorsqu’une femme qui fait le matchmaking tombe amoureuse d’un homme qui s’occupe des divorces ? Les contraires peuvent-ils s’attirer ? Eh bien, pour obtenir les réponses, vous devrez attendre que Riteish Deshmukh et Tamannaah Bhatia soient diffusées sur Netflix, mais pour l’instant, regardez la bande-annonce amusante de leur nouveau film, dévoilée mardi.



Prenant sa poignée Instagram, l’acteur de Bahubali a régalé les fans avec la bande-annonce de son nouveau spectacle. Partageant la vidéo, Tamannaah a écrit : “Ces deux opposés complets – un entremetteur et un avocat spécialisé en divorce – peuvent-ils passer outre leurs différences ? Diffusez la romance la plus excentrique de l’année, Plan A Plan B, le 30 septembre, uniquement sur @netflix_in.”



Plan A Plan B présente l’histoire d’un organisateur de mariage Nirali Vora (joué par Tamannah Bhatia) et un avocat de divorce Kaustubh Choughale (joué par Riteish) qui tombe amoureux malgré une opinion opposée sur l’amour. Le film parle de mariages, de divorces, de droits de balayage et de tout le reste. Parlant de la réalisation du film, Shashanka Ghosh a partagé : “Dans la vie, les plans sont faits. Puis quelque chose se passe et les plans les mieux conçus se détraquent – et c’est exactement comme ça que cette histoire unique a pris vie. Le scénario m’est venu de l’écrivain Rajat Arora, et au moment où je l’ai lu, j’ai été immédiatement excité à l’idée de travailler sur ce thème. Faire un plan A Plan B avec Riteish, Tamannaah et Poonam Ji a été une expérience tellement amusante et leur énergie et leur chimie contagieuse se sont traduites en chaque plan du film. Ce film est une comédie romantique douce, légère et amusante et nous espérons que le public de Netflix l’appréciera.



Parlant de son expérience d’écriture du film, Rajat Arora a déclaré: “Plan A Plan B est une romance originale qui gagnera votre cœur. C’est l’histoire classique sur” les contraires s’attirent “mais elle est décrite d’une nouvelle manière fougueuse que nous espérons sera un artiste solide. La direction de Shashanka a apporté une énergie vive dans le scénario et la réalisation du film a été un grand voyage. ” Tamannaah Bhatia, jouant le rôle d’une entremetteuse, a déclaré: “Ce film a été une course folle. Qu’il s’agisse de travailler avec Netflix, l’ensemble de la distribution ou d’être réalisé par Shashanka monsieur, Plan A Plan B a été un voyage mémorable. C’est un film dynamique qui plaira à tous les types de public et je ne peux pas attendre sa sortie sur Netflix !”

Riteish Deshmukh a également partagé son expérience : “J’ai toujours eu un faible pour le genre comique et Plan A Plan B a été une autre expérience mémorable pour moi.

Il est important de travailler avec une équipe qui aborde ce genre avec une touche et le rend rafraîchissant pour le public et Plan A Plan B a définitivement été l’un de ces projets pour moi. Nous avons fait ce film avec beaucoup d’amour et nous avons hâte que les téléspectateurs de Netflix du monde entier en profitent avec nous !” Avec Riteish Deshmukh, Tamannaah Bhatia, Poonam Dhillon et Kusha Kapila, Plan A Plan B est produit par Rajat Arora ( Funk Your Blues Entertainment Pvt Ltd), Trilok Malhotra et KR Harish (India Stories Media & Entertainment Pvt Ltd) et réalisé par Shashanka Ghosh. Le film devrait être diffusé sur Netflix à partir du 30 septembre 2022. Pendant ce temps, Riteish sera également vu dans un prochain film de comédie d’horreur “Kakuda” aux côtés de Sonakshi Sinha et Saqib Saleem.



Il a également “Mr Mummy”, un film comique aux côtés de Genelia Deshmukh et “100%” aux côtés de John Abraham, Nora Fatehi et Shehnaaz Gill. “Tamannaah, d’autre part, sera ensuite vu dans le prochain “Babli Bouncer” de Madhur Bhandarkar. , qui devrait être diffusé sur Disney + Hotstar le 23 septembre 2022. (Avec les entrées de l’ANI)