Riteish Deshmukh termine ses débuts en tant que réalisateur Ved et partage des photos de BTS avec Salman Khan

Ritesh Deshmukh a terminé le tournage de son premier film marathi Ved le dimanche 10 juillet et a partagé des photos des coulisses avec Salman Khan des décors du film. Il a écrit une note sincère remerciant l’acteur de Prem Ratan Dhan Payo d’avoir fait partie de son film.

Partageant les images amusantes, l’acteur d’Ek Villain a écrit : “Alors que nous célébrons Ashadi Ekadashi, je vous souhaite à tous une vie remplie de bonheur, d’amour et de prospérité. En ce jour propice, je suis ravi de dire qu’avec vos aimables bénédictions, j’ai terminé le tournage de mon premier film de réalisateur marathi ‘वेड’ (Madness, Crazy, Passion). Cette route avait ses propres défis, mais quand vous êtes entouré de gens qui vous soutiennent, avancer est la seule façon d’aller.

“L’une de ces personnes est mon très cher ‘Salman Bhau’ @beingsalmankhan, je n’ai pas de mots pour exprimer ma gratitude pour la grâce et la gentillesse qu’il a montrées envers Genelia et moi. Il faisait partie de mon premier film marathi ‘Lai Bhaari’ et maintenant il fait partie de mon premier film de réalisateur वेड. Je t’aime Bhau”, a-t-il conclu.





C’était en décembre de l’année dernière lorsque l’acteur de Marjaavaan avait annoncé le film comme il l’écrivait sur son Instagram : “Après avoir été devant la caméra pendant 20 ans, je fais un grand saut pour me tenir derrière pour la première fois. Alors que je réalise mon premier film en marathi, je vous demande humblement à tous vos bons vœux et vos bénédictions. Faites partie de ce voyage, faites partie de cette folie.





Ved marque également les débuts de la femme de l’acteur Genelia D’Souza dans l’industrie cinématographique marathi. Pendant ce temps, Ritiesh a également la comédie romantique Netflix Plan A Plan B avec Tamannaah Bhatia et la comédie d’horreur Kakuda aux côtés de Sonakshi Sinha et Saqib Saleem dans son minou.