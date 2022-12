Riteish Deshmukh s’excuse après que son équipe se soit mal comportée avec les médias

Après que le membre de l’équipe de relations publiques de Riteish Deshmukh se soit prétendument mal comporté avec un journaliste, l’acteur s’est excusé. Selon les médias, un journaliste a été expulsé d’un hôtel par le videur de l’acteur à Kolhapur, Maharashtra.

Riteish a réagi aux affirmations du journaliste et a dit que je m’excusais si vous vous sentiez insulté. Selon News 18, il a déclaré: “Je m’excuse si vous pensez que nous vous avons insulté. Je n’avais organisé aucune réunion. Je suis marié depuis 11 ans, mais nous ne sommes pas venus prendre un darshan (du temple) ensemble. Nous sommes donc venus visiter le temple. Ce n’est pas l’endroit pour parler de films. Que les bénédictions de Mahalakshmi soient sur vous.





Sur le front du travail, le couple B-town Riteish Deshmukh et Genelia Deshmukh se sont réunis pour un film après 10 ans. Ils seront vus ensemble dans le film Marathi Ved. Avec ce film réalisé par Ritiesh, Genelia fera ses débuts dans l’industrie cinématographique marathi.

Genelia est allée sur Twitter et a écrit : « Je suis née dans le Maharashtra. Après avoir commencé à jouer, j’ai fait des films dans différentes langues comme l’hindi-tamoul-télougou. J’ai reçu un immense amour du public là-bas. Je fais mes débuts au cinéma en marathi avec le premier projet de réalisateur de Ritesh. En travaillant en marathi, j’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle.

Sur Instagram, elle écrit : « Il n’y a pas le temps de faire des folies mais à quoi bon exprimer la folie faite sur un moment ! Présentant la date et le premier regard du film avec les meilleurs voeux pour Diwali et Padwa. Notre #वेड vient à vous le 14 décembre avec votre amour et vos bénédictions.

Pendant ce temps, Ritiesh a écrit: «Le jour propice de Diwali Padwa, je suis extrêmement ravi et heureux de partager le #FirstLook de mon film Marathi Directorial #Ved #वेड (Madness, Craze, Passion) J’ai besoin de toutes vos bénédictions et de vos bons vœux. #Ved30Dec #VedMarathiMovie #VedFirstLook.