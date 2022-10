Riteish Deshmukh-Genelia D’Souza partagera l’espace d’écran après 10 ans avec le film marathi Ved

Le couple B-town Riteish Deshmukh et Genelia Deshmukh se réuniront pour un film après 10 ans. Ils seront vus ensemble dans le film Marathi Ved. Avec ce film réalisé par Ritiesh, Genelia fera ses débuts dans l’industrie cinématographique marathi.

Genelia est allée sur Twitter et a écrit : « Je suis née dans le Maharashtra. Après avoir commencé à jouer, j’ai fait des films dans différentes langues comme l’hindi-tamoul-télougou. J’ai reçu un immense amour du public là-bas. Je fais mes débuts au cinéma en marathi avec le premier projet de réalisateur de Ritesh. En travaillant en marathi, j’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle.

Sur Instagram, elle écrit : « Il n’y a pas le temps de faire des folies mais à quoi bon exprimer la folie faite sur un moment ! Présentant la date et le premier regard du film avec les meilleurs voeux pour Diwali et Padwa. Notre #वेड vient à vous le 14 décembre avec votre amour et vos bénédictions.

Pendant ce temps, Ritiesh a écrit: «Le jour propice de Diwali Padwa, je suis extrêmement ravi et heureux de partager le #FirstLook de mon film Marathi Directorial #Ved #वेड (Madness, Craze, Passion) J’ai besoin de toutes vos bénédictions et de vos bons vœux. #Ved30Dec #VedMarathiMovie #VedFirstLook.





Les fans et les célébrités ont réagi au message et ont félicité les acteurs. Maniesh Paul a écrit : “J’ai tellement hâte d’y être !” L’acteur Ashish Chowdhry a écrit: “Genieeeee.. You. Sommes. La. Plus. Belle. Fille. I. Savoir Et je sais juste que personne ne vous capturera comme le fera votre mari. Il est une représentation humaine de l’ART. Et j’ai hâte de voir comment il a filmé ça, VOUS spécialement. Ved sortira le 30 décembre.

Pour les non-initiés, cela fait 10 ans que Riteish Deshmukh et Genelia Deshmukh se sont mariés. Le couple est entré dans le bonheur conjugal en 2012 après une parade nuptiale d’une décennie. Ils ont la chance d’avoir deux fils – Riaan né en 2014 et Rahyl né en 2016. Riteish et Genelia sont tombés amoureux lors du tournage de leur premier film, Tujhe Meri Kasam, sorti en 2003.