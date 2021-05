Riteish Deshmukh crie sa femme Genelia à l’occasion de la fête des mères | Nouvelles des gens

Mumbai: À l’occasion de la fête des mères, la star de Bollywood Riteish Deshmukh a crié à sa femme Genelia Deshmukh et a marqué la journée avec d’adorables photos d’elle.L’acteur d’Apna Sapna Money Money s’est rendu sur Instagram et a partagé un post dans lequel il a écrit une note douce au nom de lui, des enfants Riaan et Rahyl et de leur chien de compagnie Flash.

Le message comporte trois photos, la première présente l’acteur de `Jaane Tu Ya Jane Naa` tenant la main de son fils et l’a emmené se promener, d’autre part, Genelia enseigne la cuisine au fils aîné. La troisième photo montre Genelia serrant son chien dans ses bras et lui donnant de l’amour.

Célébrant l’esprit de la maternité à l’occasion de la fête des mères, Riteish a écrit: «Être père pour toute une vie est une promenade dans le parc par rapport à être mère pour un jour. #Happymothersday @geneliad we love you – Flash, Riaan et Rahyl. «

Les fans de célébrités, dont Riddhima Kapoor Sahni, ont aimé le message parmi plus de 4 fans de lakh du couple de célébrités – Riteish et Genelia. La mère de deux enfants a également sonné dans la section des commentaires publiée par son mari bien-aimé.

Genelia a écrit: « Je t’aime partenaire et j’ai ajouté 3 émoticônes de cœur vert. »

Riteish a également partagé une autre publication sur Instagram pour marquer la journée. Il avait sorti une vidéo dans laquelle il jouait au tennis avec sa mère, qui avait une chanson marathi dédiée aux mamans. La vidéo entre les deux présentait d’adorables images de retour du duo mère-fils.

La fête des mères, qui est une célébration annuelle honorant les liens maternels et l’influence des mères dans la société, est célébrée plusieurs jours dans de nombreuses régions du monde.