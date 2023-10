Rite Aid dépose son bilan dans un contexte de ralentissement des ventes et de litiges liés aux opioïdes

La chute de la demande de vaccins et de tests Covid, une réduction des adhésions au régime de médicaments sur ordonnance de l’entreprise et une perte de clients de son activité de prestations pharmaceutiques Elixir ont contribué à un ralentissement des revenus de la chaîne pharmaceutique en difficulté.

En raison de ce trimestre difficile, Rite Aid a abaissé ses perspectives pour l’exercice 2024 et a averti les investisseurs qu’il s’attend à perdre entre 650 et 680 millions de dollars pour l’ensemble de l’année, qui devrait se terminer fin février.

Au cours du dernier trimestre clos le 3 juin, le chiffre d’affaires est tombé à 5,6 milliards de dollars, contre 6,01 milliards de dollars un an plus tôt. Les pertes nettes se sont élargies à 306,7 millions de dollars, ou 5,56 dollars par action, contre une perte nette de 110,2 millions de dollars, ou 2,03 dollars par action, pour la même période un an plus tôt.

Les pharmacies comme Rite Aid sont confrontées à une crise existentielle alors que les acheteurs se tournent de plus en plus vers des détaillants comme Amazone , Cible , Walmart et d’autres pour le dentifrice, le shampoing et d’autres produits de base – souvent à un prix moins cher et avec la commodité d’une livraison aux portes des clients.

Rite Aid a également eu du mal à suivre le rythme de ses plus grands rivaux, CVS et Walgreens car ces entreprises se sont tournées vers les soins de santé et ont réalisé des investissements importants en conséquence.

CVS a ouvert des Minute Clinics en magasin, qui ressemblent à des établissements de soins d’urgence sans rendez-vous, et a transformé davantage de ses magasins en HealthHubs, ou en emplacements proposant une liste plus longue de services médicaux.

Elle a étendu sa portée dans le domaine des soins de santé en acquérant Caremark, l’un des plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques, de l’assureur maladie Aetna. et, plus récemment, la société de soins primaires Oak Street Health.

Walgreens a également conclu des accords coûteux pour étendre sa portée dans le domaine des soins de santé. Elle est devenue propriétaire majoritaire de la société de soins primaires VillageMD et prévoit d’ouvrir des cabinets médicaux à côté de plusieurs de ses pharmacies.

Les nouveaux venus dans le secteur de la santé – et bien capitalisés – ont également intensifié la menace concurrentielle. Amazon a finalisé l’acquisition du fournisseur de soins primaires One Medical dans le cadre d’un accord de 3,9 milliards de dollars plus tôt cette année et a acquis la pharmacie en ligne PillPack en 2018. Walmart, qui possède des pharmacies dans ses milliers de magasins, a ouvert un réseau croissant de cliniques médicales dans certaines parties du pays. pays.