Rite Aid dépose son bilan dans un contexte de ralentissement des ventes et de litiges liés aux opioïdes

Aide aux rites a déposé dimanche une demande de protection contre les faillites (chapitre 11) dans le New Jersey et a déclaré qu’elle entamerait une restructuration pour réduire considérablement sa dette.

La société a nommé Jeffrey Stein comme nouveau président-directeur général et directeur de la restructuration ainsi que membre de son conseil d’administration. Elizabeth Burr occupait le poste de PDG par intérim depuis janvier et restera membre du conseil d’administration de la société.

Bruce Bodaken, président de Rite Aid, a déclaré dans un communiqué : « Jeff est un leader confirmé avec une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises dans des restructurations financières. Nous sommes impatients de bénéficier de ses contributions et de tirer parti de son expertise alors que nous renforçons les fondations de Rite Aid et positionnons l’entreprise pour un succès à long terme.

Stein a déclaré qu’il avait « une immense confiance dans cette entreprise et dans la stratégie de redressement qui a été développée ces derniers mois ».

La chaîne de pharmacies en difficulté est aux prises avec un ralentissement des ventes, une dette croissante et une série de poursuites qui allèguent que l’entreprise a contribué à alimenter l’épidémie d’opioïdes dans le pays en fournissant trop d’analgésiques.

Au cours du dernier trimestre clos le 3 juin, le chiffre d’affaires est tombé à 5,6 milliards de dollars, contre 6,01 milliards de dollars un an plus tôt. Les pertes nettes se sont élargies à 306,7 millions de dollars, ou 5,56 dollars par action, contre une perte nette de 110,2 millions de dollars, ou 2,03 dollars par action, pour la même période un an plus tôt.

En raison de ce trimestre difficile, Rite Aid a abaissé ses perspectives pour l’exercice 2024 et a averti les investisseurs qu’il s’attend à perdre entre 650 et 680 millions de dollars pour l’ensemble de l’année, qui devrait se terminer fin février.

Le segment des pharmacies de détail de Rite Aid est depuis longtemps un moteur de croissance clé pour l’entreprise, mais cela n’a pas suffi à compenser ses pertes croissantes.

La chute de la demande de vaccins et de tests Covid, une réduction des adhésions au régime de médicaments sur ordonnance de l’entreprise et une perte de clients de son activité de prestations pharmaceutiques Elixir ont contribué à un ralentissement des revenus de la chaîne pharmaceutique en difficulté.

Les pharmacies comme Rite Aid sont confrontées à une crise existentielle alors que les acheteurs se tournent de plus en plus vers des détaillants comme Amazone, Cible, Walmart et d’autres pour le dentifrice, le shampoing et d’autres produits de base – souvent à un prix moins cher et avec la commodité d’une livraison aux portes des clients.

Rite Aid a également eu du mal à suivre le rythme de ses plus grands rivaux, CVS et Walgreenscar ces entreprises se sont tournées vers les soins de santé et ont réalisé des investissements importants en conséquence.

CVS a ouvert des Minute Clinics en magasin, qui ressemblent à des établissements de soins d’urgence sans rendez-vous, et a transformé davantage de ses magasins en HealthHubs, ou en emplacements proposant une liste plus longue de services médicaux.

Il a élargi sa portée dans le domaine des soins de santé en acquisition de Caremarkl’un des plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques, assureur maladie Aetna et, plus récemment, société de soins primaires Oak Street Health.

Walgreens a également conclu des accords coûteux pour étendre sa portée dans le domaine des soins de santé. Il est devenu actionnaire majoritaire de entreprise de soins primaires VillageMD et prévoit d’ouvrir des cabinets médicaux à côté de plusieurs de ses pharmacies.

Les nouveaux venus dans le secteur de la santé – et bien capitalisés – ont également intensifié la menace concurrentielle. Amazone finalisé son acquisition du fournisseur de soins primaires One Medical dans le cadre d’un accord de 3,9 milliards de dollars plus tôt cette année et pharmacie en ligne acquise PillPack en 2018. Walmart, qui possède des pharmacies dans ses milliers de magasins, a ouvert un réseau croissant de cliniques médicales dans certaines parties du pays.

La situation financière et les désavantages concurrentiels de Rite Aid sont aggravés par les nombreuses poursuites judiciaires auxquelles elle fait face, alléguant que l’entreprise a contribué à l’épidémie d’opioïdes dans le pays en exécutant sciemment des ordonnances d’analgésiques qui ne répondaient pas aux exigences légales.

Le ministère de la Justice a intenté une action contre Rite Aid plus tôt cette année, affirmant que l’entreprise avait violé la loi sur les substances contrôlées en exécutant des milliers d’ordonnances illégales de substances contrôlées telles que le fentanyl et l’oxycodone.

Rite Aid a demandé à un tribunal de rejeter le procès du ministère et a nié les allégations selon lesquelles il aurait exécuté des prescriptions illégales d’opioïdes.

— Christine Wang de CNBC a contribué à ce rapport.