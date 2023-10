Rite Aid dépose le bilan

New York

CNN

—



Rite Aid a déposé dimanche une demande de mise en faillite (chapitre 11), victime d’un environnement misérable pour les pharmacies, exacerbé par son statut de finaliste derrière les plus grandes chaînes et par des batailles juridiques coûteuses pour avoir prétendument exécuté des ordonnances illégales d’opioïdes.

La faillite n’était pas une surprise. Ses plus grands rivaux, CVS et Walgreens, sont également confrontés à bon nombre des mêmes problèmes. Eux aussi ferment des magasins alors qu’Amazon et les chaînes à grande surface comme Walmart, Target et Costco constituent des alternatives plus conviviales aux chaînes de pharmacies nationales.

Mais Rite Aid est dans une situation financière bien pire que celle de ses concurrents et incapable de résister à la tempête qui s’abat sur l’industrie. Jeudi, il a déposé un avis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis affirmant qu’il ne serait pas en mesure de déposer son dernier rapport financier trimestriel parce qu’il étudiait des «alternatives stratégiques», ce que Wall Street appelle «envisager la faillite».

Dans ce dossier, la société a déclaré qu’elle s’attendait à ce que ses pertes augmentent considérablement au cours du dernier trimestre, ce qui n’est pas peu dire, étant donné qu’elle a perdu environ trois quarts de milliard de dollars entre mars 2022 et mars 2023 – et 307 milliards de dollars supplémentaires entre mars et mai de cette année. année. Au cours des six dernières années, Rite Aid a enregistré près de 3 milliards de dollars de pertes.

Début juin, le la dernière fois que l’entreprise a déposé un rapport financier, Rite Aid ne disposait que de 135,5 millions de dollars de liquidités – et de 3,3 milliards de dollars de dette à long terme, ce qui dépassait la valeur des actifs de l’entreprise de près d’un milliard de dollars. Avec la hausse des taux d’intérêt, cette dette n’était pas bon marché à financer.

« La question a toujours été de savoir quand, et non si, Rite Aid déposerait son bilan », a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, dans une note aux investisseurs. « L’entreprise est plongée dans le rouge depuis six ans. »

La société a déclaré dans un communiqué qu’elle avait obtenu 3,5 milliards de dollars d’accords de financement et de réduction de la dette auprès des prêteurs pour maintenir l’entreprise à flot pendant sa faillite.

Il a annoncé qu’il accélérerait le rythme des fermetures de magasins et vendrait certaines de ses activités, notamment le fournisseur de prestations de prescription Elixir Solutions. La faillite pourrait également contribuer à résoudre les litiges juridiques de l’entreprise à un coût considérablement réduit.

Dans le cadre du plan de faillite, Rite Aid a nommé un nouveau PDG, Jeff Stein, qui sera également responsable de la restructuration et membre du conseil d’administration. Stein, dans le communiqué, a déclaré que la société prévoyait de rester en activité.

« Avec le soutien de nos prêteurs, nous sommes impatients de renforcer nos assises financières, de faire progresser nos initiatives de transformation et d’accélérer l’exécution de notre stratégie de redressement », a-t-il déclaré. « Ce faisant, nous serons encore mieux en mesure de fournir les produits et services de santé sur lesquels comptent nos clients et leurs familles, aujourd’hui et à l’avenir. »

Aide aux rites a un PDG par intérim depuis janvier 2023.

La bataille perdue d’avance de Rite Aid contre l’endettement croissant a été exacerbée par ses problèmes juridiques découlant d’accusations de dépôt d’ordonnances illégales d’opioïdes pour ses clients.

Le ministère de la Justice a déposé une plainte contre l’entreprise en mars, affirmant qu’elle traitait sciemment des « prescriptions illégales de substances contrôlées ». Cela constitue une violation de la loi sur les fausses réclamations et de la loi sur les substances contrôlées. Le gouvernement a accusé Rite Aid d’avoir manqué des « signaux d’alarme évidents » lorsqu’il a rempli les ordonnances d’analgésiques addictifs.

Lorsque le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice, le procureur général Merrick Garland a déclaré que le ministère utiliserait « tous les outils à notre disposition » pour tenir Rite Aid responsable de sa contribution à l’épidémie d’opioïdes.

Walgreens, CVS et d’autres ont réglé des procès similaires au cours des dernières années, mais ils restent en meilleure santé financière et ont été largement capables de faire face aux dizaines de milliards de dollars dus à diverses agences gouvernementales dans les colonies.

Plus d’un demi-million de personnes sont mortes d’overdoses de drogue aux États-Unis entre 1999 et 2020, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Rite Aid est la troisième plus grande chaîne de pharmacies autonome à l’échelle nationale aux États-Unis – et la septième plus grande pharmacie au total, si l’on prend en compte les chaînes de grandes surfaces. Elle compte plus de 2 200 magasins dans 17 États.

Une bouée de sauvetage de 17 milliards de dollars lui a été offerte en 2015 lorsque Walgreens a proposé de racheter la chaîne. Mais l’accord a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs américains, qui craignaient que le rapprochement ne viole les lois fédérales antitrust et ne réduise la concurrence sur le marché des pharmacies.

Finalement, en 2017, les sociétés ont conclu un accord plus petit, de 4,4 milliards de dollars, dans lequel Walgreens a acheté un peu moins de 2 000 sites Rite Aid, laissant Rite Aid diminué en stature et incapable de rivaliser à l’échelle de ses plus grands rivaux.

— Nathaniel Meyersohn et Juliana Liu de CNN ont contribué à ce rapport