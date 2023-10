Rite Aid demande la protection contre la faillite (chapitre 11) | Actualités, Sports, Emplois

Rite Aid a déposé une demande de mise en faillite et envisage de vendre une partie de ses activités dans le cadre de sa restructuration tout en faisant face à des pertes et à des poursuites liées aux opioïdes.

La société a déclaré que les magasins Rite Aid continueront à exécuter les ordonnances et que les clients pourront toujours visiter ses sites ou faire des achats en ligne pendant qu’elle suit son processus volontaire du chapitre 11. Mais ce processus lui permettra également d’accélérer son projet de fermeture des magasins sous-performants.

Passer par le chapitre 11 aidera « réduire significativement l’endettement de l’entreprise » tout en aidant à « résoudre les litiges de manière équitable » Rite Aid dimanche soir.

Rite Aid Corp. a déclaré dans son dépôt de bilan fédéral qu’elle exploitait plus de 2 000 magasins. La plupart de ses emplacements se trouvent sur les côtes est et ouest.

L’entreprise de Philadelphie, qui fête cette année son 60e anniversaire, affiche des pertes annuelles depuis plusieurs années et a réduit ses coûts et fermé des magasins pour faire face à des défis financiers de longue date. Il a déclaré s’attendre à une perte nette pouvant atteindre 680 millions de dollars pour l’exercice financier en cours, qui se terminera au printemps prochain.

L’entreprise, comme ses concurrents, est également confrontée à des risques financiers liés aux poursuites judiciaires concernant les prescriptions d’opioïdes. Rite Aid a déjà conclu plusieurs accords, dont un annoncé l’année dernière avec l’État de Virginie occidentale pour un montant pouvant atteindre 30 millions de dollars.

En mars, le ministère américain de la Justice est intervenu dans une action en justice intentée par d’anciens employés en vertu du False Claims Act. Les responsables fédéraux ont déclaré dans un communiqué que la chaîne de pharmacies avait rempli « au moins des centaines de milliers » de prescriptions illégales de médicaments, notamment d’opioïdes.

Rite Aid a qualifié les affirmations du gouvernement « hyperbolique » dans une requête ultérieure en rejet. La société a déclaré que les faits allégués dans l’affaire montraient en réalité qu’elle avait dépassé les exigences réglementaires en matière de contrôle des détournements.

Les pharmacies sont également confrontées à plusieurs problèmes qui frustrent les clients. Ils ont fait face à des pénuries de médicaments sur ordonnance et ont eu du mal à remplir leurs magasins de suffisamment de pharmaciens et de techniciens pour faire fonctionner les pharmacies. Les rivaux CVS et Walgreens ont tous deux dû faire face à des débrayages d’employés de pharmacie préoccupés par leur charge de travail croissante et le manque d’aide.

Les magasins ont également dû faire face à des remboursements serrés des ordonnances et à une baisse des activités de vaccins et de tests contre la COVID-19 au cours des derniers trimestres. De plus, les concurrents en ligne comme le géant de la vente au détail Amazon ont nui aux ventes de biens de consommation trouvés en dehors des zones pharmaceutiques de leurs magasins.

Les plus grands concurrents de Rite Aid, comme CVS et Walgreens, qui exploitent chacun plusieurs milliers d’établissements supplémentaires, se sont lancés de manière plus agressive dans les soins de santé, en ouvrant des cliniques et en ajoutant d’autres sources de revenus.

George Hill, analyste chez Deutsche Bank, a déclaré dans une note d’août que Rite Aid fonctionne avec une marge bénéficiaire beaucoup plus faible que celle de ses concurrents et que, même si elle peut payer les frais de service de sa dette, elle ne sera pas en mesure de couvrir les remboursements du principal. « sur la base de la trajectoire actuelle de l’entreprise. »

Le dépôt de la société auprès du tribunal américain des faillites du New Jersey indiquait 8,6 milliards de dollars de dettes totales et 7,6 milliards de dollars d’actifs.

Rite Aid a déclaré dimanche avoir conclu un accord avec certains créanciers clés sur un plan de restructuration financière visant à réduire sa dette. La société a également déclaré avoir obtenu 3,45 milliards de dollars de nouveaux financements auprès de certains de ses prêteurs, ce qui contribuera à soutenir l’entreprise tout au long du processus du chapitre 11.

Rite Aid indique qu’il ne sait pas encore quels magasins il fermera, mais il transférera les travailleurs vers d’autres sites de Rite Aid dans la mesure du possible.

Le gestionnaire de portefeuille de Gabelli Funds, Jeff Jonas, s’attend à ce que la société ferme plusieurs centaines de sites. Il a noté que cela pourrait alléger la pression sur les pharmacies qui ont du mal à trouver des travailleurs.

« Tous ces gens obtiendront immédiatement un nouvel emploi » il a dit. « Vous détestez dire que la faillite de quelqu’un est positive, mais c’est en quelque sorte le cas. »

Rite Aid a également annoncé dimanche avoir conclu un accord pour vendre son petit gestionnaire de prestations pharmaceutiques, Elixir, à MedImpact Healthcare Systems. Elixir gère, entre autres services, une assurance médicaments sur ordonnance et une pharmacie spécialisée.

Rite Aid a déclaré que MedImpact servirait de « enchérisseur de chevaux traqués » dans le cadre d’un processus de vente sous surveillance judiciaire.

La société a également annoncé que Jeffrey Stein, qui dirige une société de conseil financier, avait été nommé PDG, en remplacement de la dirigeante par intérim Elizabeth Burr. Elle avait remplacé Heyward Donigan, parti en janvier.

Rite Aid a déclaré que Stein avait de l’expérience avec des entreprises en cours de restructuration financière.

Il y a quelques années, Rite Aid a soutenu le cours de son action grâce à un regroupement d’actions de 1 pour 20 qui a retiré plus d’un milliard d’actions du marché. Mais le cours de l’action a baissé pendant la majeure partie de cette année et est retombé en dessous de 1 dollar en août. Le titre s’est négocié pour la dernière fois à environ 65 cents.

Plus tôt ce mois-ci, Rite Aid a informé la Bourse de New York qu’elle ne se conformait pas aux normes de cotation. Pendant une période de grâce, les actions de la société continuent d’être cotées et négociées.

Walgreens a tenté d’acheter Rite Aid pour environ 9,4 milliards de dollars dans le cadre d’un accord annoncé en 2015. Mais la plus grande chaîne de pharmacies a revu à la baisse ses ambitions quelques années plus tard et n’a acheté qu’une partie de Rite Aid, soit environ 1 900 magasins, pour faire passer l’accord devant les régulateurs antitrust. .

En 2018, les actions de Rite Aid ont plongé après que la société a annulé une fusion distincte avec l’épicier Albertsons, qui tente actuellement de fusionner avec un autre épicier, Kroger.

____

Murphy a rapporté d’Indianapolis. Kurtenbach a rapporté de Bangkok. Josh Funk, rédacteur d’AP Business, a également contribué à ce rapport depuis Omaha, Nebraska.







