Rite Aid a perdu plus d’un milliard de dollars avant le dépôt de bilan

Aide aux rites a perdu plus d’un milliard de dollars dans les mois qui ont précédé son dépôt de bilan, a révélé la chaîne de pharmacies en faillite mercredi. dépôt réglementaireaprès avoir averti les investisseurs, il pourrait ne pas être en mesure de maintenir son activité.

L’avertissement, qui est intervenu trois jours après que Rite Aid a déposé une demande de mise en faillite, était contenu dans un dépôt trimestriel tardif qui montrait que la société avait accumulé plus de pertes au cours des 13 semaines se terminant le 2 septembre qu’au cours de l’ensemble de son exercice précédent.

Au cours du trimestre, Rite Aid a enregistré un chiffre d’affaires de 5,65 milliards de dollars et une perte nette de 1,02 milliard de dollars, contre 5,9 milliards de dollars de ventes et une perte nette de 331 millions de dollars un an plus tôt.

Le coût des marchandises vendues de Rite Aid et ses frais de vente, généraux et administratifs étaient conformes à ceux des trimestres précédents. Mais ses charges d’intérêts ont grimpé à 72,7 millions de dollars, contre 52,5 millions de dollars il y a un an. La société a également pris 310,8 millions de dollars en charges de sortie d’installations et de dépréciation, qui provenaient en grande partie de radiations d’actifs sur des sites que la société envisage de fermer ou de déménager, indique le dossier.

La pharmacie a passé ces dernières années à céder sous le poids du ralentissement des ventes, de la dette à long terme et des poursuites judiciaires alléguant qu’elle avait fourni en excès d’analgésiques et contribué à l’épidémie d’opioïdes dans le pays.

Dimanche, elle a déposé une demande de mise en faillite dans le New Jersey après qu’une « confluence de facteurs opérationnels et financiers » ne lui ait laissé d’autre choix, selon les documents déposés devant le tribunal.

Rite Aid a une dette d’environ 4 milliards de dollars et paie environ 200 millions de dollars d’intérêts par an, selon les archives judiciaires. Avec environ 93 millions de dollars en espèces au 2 septembre, ces paiements ont laissé Rite Aid incapable de mettre en œuvre sa stratégie de redressement.

L’entreprise est également trop petite pour rivaliser avec ses concurrents mieux financés. CVS et Walgreens qui se sont tous deux penchés sur des modèles de soins de santé, Rite Aid restant fidèle à son orientation vers la pharmacie et la vente au détail.

Rite Aid a prévenu que l’empreinte de ses magasins allait devenir encore plus mince avec des projets de fermeture de magasins sous-performants dans le cadre de la faillite. Le groupe a demandé au tribunal l’autorisation de fermer au moins 154 magasins à court terme et a déclaré que d’autres pourraient suivre.

Ne manquez pas ces histoires CNBC PRO :