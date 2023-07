Rita’s Italian Ice prévoit d’ouvrir cet été au centre-ville de McHenry – Shaw Local

Cathy Levatino faisait la queue dans un Rita’s Italian Ice and Custard à St. Augustine, en Floride, lorsqu’elle a dit à son mari qu’ils devraient ouvrir un Rita’s.

Sa réponse a été « ils en ont déjà un ici », a déclaré Levatino.

Ce qu’elle voulait dire, et ce qui se passe deux ans après ce commentaire, c’était d’ouvrir une franchise de la friandise glacée populaire dans l’Illinois.

« Je suis agent immobilier ; J’ai commencé à explorer les lieux dès que je suis rentré chez moi », a déclaré Levatino.

Cathy Levatino, avec sa petite-fille, Reagan, le 27 juin 2023, au centre-ville de McHenry. Cathy Levatino rénove un ancien bureau d’assurance en tant que Rita’s Italian Ice and Custard, qui devrait ouvrir plus tard cet été. (Janelle Walker)

Le résident de Buffalo Grove a commencé à vérifier les emplacements dans le comté de McHenry et s’est rapidement installé sur le site au 3319 W. Elm St., McHenry. Ancien bureau d’assurance, le bâtiment se trouve en bas de la rue de McHenry’s Riverwalk et des Riverwalk Shoppes, actuellement en construction.

« J’ai remarqué tout le travail que faisait McHenry » pour attirer les entreprises dans son centre-ville, a-t-elle déclaré, et elle voulait quelque chose près de l’eau.

Au cours des 30 dernières années, Levatino et sa famille ont rejoint son frère en bateau sur la rivière Fox. Lorsqu’ils voulaient acheter de la glace, ils devaient garer le bateau et marcher jusqu’au McDonald’s le plus proche, a déclaré Levatino.

Une fois que l’emplacement de la route 120 et de la promenade Riverside sera ouvert, le plan est de permettre aux personnes qui naviguent d’appeler ou d’envoyer un SMS dans une commande et de rencontrer un livreur à proximité.

La construction du bâtiment a commencé début mai. Bien qu’elle espérait ouvrir plus tôt cet été, rénover une maison datant au moins des années 1960 en restaurant n’a pas été un processus simple, a déclaré Levatino.

Le sous-sol a dû être renforcé pour supporter le poids de la crème anglaise et des machines à glace italiennes, et les conduites d’eau et d’électricité ont dû être mises à jour.

Ce sera une entreprise très familiale et axée sur la communauté. — Cathy Levatino, franchisée de Rita’s Italian Ice and Custard

Une chose qu’elle apprécie en tant que franchisée est que Rita lui a permis, à elle et à son mari, de rénover une structure existante plutôt que de construire à partir de zéro.

« Ils sont très ouverts et orientés vers le franchisé pour le meilleur emplacement » pour les entreprises, y compris la réaffectation de bâtiments plus anciens, a déclaré Levatino.

Elle a également trouvé des tables vintage en cuir rouge et chrome, des bancs et des tabourets et prévoit d’utiliser ce décor rétro à l’intérieur du magasin.

« Ils venaient du sous-sol de quelqu’un ; ils avaient un bar / magasin de sodas là-bas », a-t-elle déclaré. « Je leur ai dit que je prendrais tout. »

Elle veut s’en tenir à ce style vintage tout en utilisant l’image de marque de Rita en rouge, vert et blanc – les couleurs du drapeau italien.

À l’extérieur, il y a maintenant une rampe accessible à la porte d’entrée, et il y a un petit patio avant pour ceux qui veulent manger à l’extérieur.

Derrière le bâtiment se trouve un espace pour une plus grande salle à manger extérieure. Cela ne sera pas terminé avant l’été 2024. Quand ce sera prêt, Levatino a dit qu’elle voulait voir les familles, y compris les enfants et les animaux domestiques, manger ensemble sur la terrasse arrière.

Si la construction se poursuit à son rythme actuel, Levatino espère voir les portes s’ouvrir fin juillet ou début août.

Ils ont déjà une partie du personnel nécessaire pour ouvrir. Sa nièce, Shelly Levatino, sera la gérante du magasin, et d’autres membres de la famille ont également signé pour y travailler.

«Nous avons une très grande famille», a-t-elle déclaré. « Ce sera une entreprise très familiale et axée sur la communauté. »